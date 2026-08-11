Що змусить Кремль до миру: посол Британії назвав головні умови для переговорів

Росію можна підштовхнути до відновлення мирних переговорів завдяки поєднанню дипломатії та посиленого військового тиску. Водночас Україні варто проявляти "стратегічне терпіння" й дочекатися моменту, коли тиск на Кремль дасть необхідний результат. Таку оцінку висловив посол Великої Британії в Україні Ніл Кромптон.

Ніл Кромптон. Фото з відкритих джерел

Ніл Кромптон в інтерв’ю РБК-Україна зазначив, що війна перетворилася на виснажливе протистояння не лише на полі бою, а й між військово-промисловими комплексами двох країн. За його словами, український оборонно-промисловий сектор за останній рік продемонстрував значний прогрес у виробництві озброєнь, їхній вартості та масштабах.

Кромптон окремо відзначив розвиток українського виробництва безпілотників. Британський посол прогнозує, що у 2026 році Україна зможе виготовити до 10 млн дронів, назвавши це потенційною якісною перевагою над Росією. Серед інших переваг України посол назвав демократичну систему та здатність українців швидко знаходити інноваційні рішення. На його думку, саме ці фактори разом з підтримкою союзників можуть посилити позиції Києва.

Водночас дипломат звернув увагу на заяви президента США Дональда Трампа про можливу зміну динаміки війни. Кромптон вважає, що це також може стати одним з чинників, які впливатимуть на подальші рішення Кремля. На його думку, Україна має одночасно демонструвати рішучість до переговорів і продовжувати військовий тиск на Росію.

"Тож я думаю, що Україна — я впевнений, що так і буде — проявить стратегічне терпіння, демонструватиме рішучість і, за підтримки союзників, продовжуватиме тиск, тож ми сподіваємося, що зможемо досягти мети. І я вважаю, що цього року ви діяли в цьому напрямку дуже ефективно", — зазначив Кромптон.

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