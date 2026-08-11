Что заставит Кремль прийти к миру: посол Британии назвал главные условия для переговоров

Россию можно подтолкнуть к возобновлению мирных переговоров благодаря сочетанию дипломатии и усиленному военному давлению. В то же время Украине следует проявлять "стратегическое терпение" и дождаться момента, когда давление на Кремль даст необходимый результат. Такую оценку высказал посол Великобритании в Украине Нил Кромптон.

Нил Кромптон. Фото из открытых источников

Нил Кромптон в интервью РБК-Украина отметил, что война превратилась в изнурительное противостояние не только на поле боя, но и между военно-промышленными комплексами двух стран. По его словам, украинский оборонно-промышленный сектор за последний год продемонстрировал значительный прогресс в производстве вооружений, их стоимости и масштабах.

Кромптон особо отметил развитие украинского производства беспилотников. Британский посол прогнозирует, что в 2026 году Украина сможет произвести до 10 млн дронов, назвав это потенциальным качественным преимуществом России. Среди других преимуществ Украины посол назвал демократическую систему и способность жителей Украины быстро находить инновационные решения. По его мнению, именно эти факторы, вместе с поддержкой союзников, могут усилить позиции Киева.

В то же время дипломат обратил внимание на заявления президента США Дональда Трампа о возможном изменении динамики войны. Кромптон считает, что это также может стать одним из факторов, влияющих на дальнейшие решения Кремля. По его мнению, Украина должна одновременно демонстрировать решительность переговоров и продолжать военное давление на Россию.

"Поэтому я думаю, что Украина — я уверен, что так и будет — проявит стратегическое терпение, будет демонстрировать решительность и, при поддержке союзников, будет продолжать давление, так что мы надеемся, что сможем достичь цели. И я считаю, что в этом году вы действовали в этом направлении очень эффективно", — отметил Кромптон.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что военный Максим Жорин назвал единственный сценарий, который заставит Кремль пойти на мирные переговоры