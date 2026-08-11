logo

BTC/USD

63883

ETH/USD

1871.54

USD/UAH

44.83

EUR/UAH

51.78

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Что заставит Кремль прийти к миру: посол Британии назвал главные условия для переговоров
commentss НОВОСТИ Все новости

Что заставит Кремль прийти к миру: посол Британии назвал главные условия для переговоров

Посол Британии Нил Кромптон заявил о важности военного давления, дронов и "стратегического терпения" для мира

11 августа 2026, 09:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Россию можно подтолкнуть к возобновлению мирных переговоров благодаря сочетанию дипломатии и усиленному военному давлению. В то же время Украине следует проявлять "стратегическое терпение" и дождаться момента, когда давление на Кремль даст необходимый результат. Такую оценку высказал посол Великобритании в Украине Нил Кромптон.

Что заставит Кремль прийти к миру: посол Британии назвал главные условия для переговоров

Нил Кромптон. Фото из открытых источников

Нил Кромптон в интервью РБК-Украина отметил, что война превратилась в изнурительное противостояние не только на поле боя, но и между военно-промышленными комплексами двух стран. По его словам, украинский оборонно-промышленный сектор за последний год продемонстрировал значительный прогресс в производстве вооружений, их стоимости и масштабах.

Кромптон особо отметил развитие украинского производства беспилотников. Британский посол прогнозирует, что в 2026 году Украина сможет произвести до 10 млн дронов, назвав это потенциальным качественным преимуществом России. Среди других преимуществ Украины посол назвал демократическую систему и способность жителей Украины быстро находить инновационные решения. По его мнению, именно эти факторы, вместе с поддержкой союзников, могут усилить позиции Киева.

В то же время дипломат обратил внимание на заявления президента США Дональда Трампа о возможном изменении динамики войны. Кромптон считает, что это также может стать одним из факторов, влияющих на дальнейшие решения Кремля. По его мнению, Украина должна одновременно демонстрировать решительность переговоров и продолжать военное давление на Россию.

"Поэтому я думаю, что Украина — я уверен, что так и будет — проявит стратегическое терпение, будет демонстрировать решительность и, при поддержке союзников, будет продолжать давление, так что мы надеемся, что сможем достичь цели. И я считаю, что в этом году вы действовали в этом направлении очень эффективно", — отметил Кромптон.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что военный Максим Жорин назвал единственный сценарий, который заставит Кремль пойти на мирные переговоры.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/shcho-dopomozhe-ukrayini-posaditi-rf-stil-1786427046.html
Теги:

Новости

Все новости