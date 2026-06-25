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Що задумали у Генштабі: Сирський пояснив, навіщо формують нові бригади у ЗСУ

Головком ЗСУ заявив, що нові підрозділи неможливо створити без досвідчених командирів, навіть якщо це послаблює вже існуючі частини

25 червня 2026, 12:19
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Кравцев Сергей

Формування нових бригад у Силах оборони України потребує перерозподілу досвідчених кадрів, включаючи командирів та сержантів із діючих підрозділів. Про це заявив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський.

Що задумали у Генштабі: Сирський пояснив, навіщо формують нові бригади у ЗСУ

Олександр Сирський. Фото: з відкритих джерел

За його словами, ключова проблема нових бригад – нестача людей із бойовим досвідом. Без таких фахівців, наголосив він, новостворені підрозділи можуть зазнати значних втрат на полі бою.

Сирський зазначив, що практика переведення досвідчених військових з одних частин до інших є стандартною для армій у всьому світі. Саме тому частину командного складу забирають із уже обстріляних підрозділів, щоб посилити бригади, що формуються.

Такий підхід, однак, викликає критику всередині військового середовища. Ряд офіцерів вважає, що вилучення особового складу підриває стійкість вже сформованих підрозділів та знижує мотивацію військовослужбовців, які займалися їх створенням із нуля.

Коментуючи це, головнокомандувач заявив, що війна не передбачає комфортних рішень. За його словами, всі кадрові рішення підпорядковані необхідності утримання боєздатності армії в умовах конфлікту.

Олександр Сирський також наголосив, що фінансові ресурси, виділені на оборону, дозволяють Україні створювати нові бригади, незважаючи на складнощі із укомплектуванням.

Він додав, що спроби економити на формуванні нових підрозділів можуть призвести до значно більших наслідків на фронті.

"Можна заощадити сьогодні – і заплатити територією завтра", — наголосив головнокомандувач, пояснюючи логіку перерозподілу ресурсів та особового складу в армії.

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Джерело: https://news.liga.net/war/news/syrskii-novym-brigadam-nuzhny-komandiry-s-boevym-opytom
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