Формирование новых бригад в Силах обороны Украины требует перераспределения опытных кадров, включая командиров и сержантов из действующих подразделений. Об этом заявил главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский.

Александр Сырский. Фото: из открытых источников

По его словам, ключевая проблема новых бригад – недостаток людей с боевым опытом. Без таких специалистов, подчеркнул он, вновь созданные подразделения могут понести значительные потери на поле боя.

Сырский отметил, что практика перевода опытных военных из одних частей в другие является стандартной для армий во всём мире. Именно поэтому часть командного состава забирают из уже обстрелянных подразделений, чтобы усилить формирующиеся бригады.

Такой подход, однако, вызывает критику внутри военной среды. Ряд офицеров считает, что изъятие личного состава подрывает устойчивость уже сформированных подразделений и снижает мотивацию военнослужащих, которые занимались их созданием с нуля.

Комментируя это, главнокомандующий заявил, что война не предполагает комфортных решений. По его словам, все кадровые решения подчинены необходимости удержания боеспособности армии в условиях продолжающегося конфликта.

Александр Сырский также подчеркнул, что финансовые ресурсы, выделенные на оборону, позволяют Украине создавать новые бригады, несмотря на сложности с укомплектованием.

Он добавил, что попытки экономить на формировании новых подразделений могут привести к значительно более тяжёлым последствиям на фронте.

"Можно сэкономить сегодня – и заплатить территорией завтра", — подчеркнул главнокомандующий, объясняя логику перераспределения ресурсов и личного состава в армии.

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