Що вже станеться у жовтні: військовий зробив тривожний прогноз щодо ТЕС

Українцям варто вже зараз готуватися до сценарію, за якого взимку можуть виникнути масштабні проблеми з електроенергією та опаленням. Таку думку висловив офіцер Центрального управління інноваційної діяльності ЗСУ, військовий, підприємець і банкір Андрій Оністрат.

Удари по енергооб'єктах. Фото: з відкритих джерел

За його оцінкою, через нестачу ракет протиповітряної оборони Україні буде надзвичайно складно забезпечити захист великих теплових електростанцій. Він припустив, що в разі продовження російських ударів частина таких об’єктів може зазнати критичних пошкоджень ще до початку сильних морозів.

"Їх розвалять у листопаді, може, у жовтні", — заявив Оністрат, відповідаючи на питання про перспективи великих ТЕС.

Військовий закликав громадян не відкладати підготовку до можливих перебоїв із теплом та електроенергією. На його думку, варто заздалегідь подбати про генератори, інвертори та інші автономні джерела живлення.

Сонячні панелі, за його словами, можуть бути лише частковим рішенням, оскільки в листопаді, грудні та січні їхня ефективність значно нижча. Найскладнішим періодом Оністрат назвав листопад і грудень, тоді як у січні, за його оцінкою, ситуація може дещо покращитися.

Окремо він порадив українцям розглянути можливість провести зиму за межами великих міст. Серед варіантів – оренда житла в сільській місцевості, де нерухомість часто дешевша, а можливості для автономного опалення можуть бути ширшими.

Оністрат також рекомендував завчасно подбати про запаси необхідних продуктів та інших речей. На його думку, підготовку до найскладнішого зимового періоду краще завершити вже у жовтні.

Водночас заяви Оністрата є його особистою оцінкою розвитку ситуації, а не офіційним прогнозом української влади чи оператора енергосистеми. Наскільки масштабними будуть можливі проблеми з електропостачанням та опаленням, залежатиме від наслідків майбутніх атак, роботи ППО та здатності енергетики відновлювати пошкоджені об’єкти.

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