Надії все менше: чому Україна може остаточно залишитися без Patriot

Україна може зіткнутися з гострим дефіцитом ракет для систем Patriot на тлі посилення російських ударів. Саме ці комплекси залишаються одним із ключових засобів протидії російським балістичним ракетам, однак запаси перехоплювачів у партнерів не безмежні.

ЗРК Patriot. Фото: з відкритих джерел

Старший науковий співробітник Королівського інституту об’єднаних збройних сил Джек Вотлінг зазначає, що знищення балістичних цілей потребує значної кількості ракет. У деяких випадках для високої ймовірності перехоплення однієї балістичної ракети необхідно застосовувати два або навіть три перехоплювачі Patriot.

Проблему посилюють темпи російського виробництва. За наведеними оцінками, РФ здатна виготовляти близько 750 ракет "Іскандер" на рік і прагне збільшувати цей показник. Крім того, російські війська регулярно застосовують "Кинджали", крилаті ракети, ударні дрони та інше озброєння.

Водночас сукупні виробничі потужності США, Німеччини та Японії дозволяють випускати приблизно 840 ракет-перехоплювачів Patriot на рік. Цього недостатньо, щоб одночасно забезпечувати Україну та відновлювати запаси країн НАТО.

Додатковим фактором стала війна США та Ірану. Під час найбільш інтенсивних етапів конфлікту Тегеран запускав понад 170 балістичних ракет на добу. Деякі з них виявилися настільки складними цілями, що для знищення однієї ракети, за наведеними оцінками, знадобилося аж 17 перехоплювачів Patriot.

На цьому тлі Україна навряд чи зможе отримати достатню кількість нових ракет до зими, щоб повністю прикрити критичну інфраструктуру. Це підвищує ризик масштабних перебоїв з електроенергією, тому владі доведеться додатково захищати та розосереджувати об’єкти енергетики, водопостачання й теплопостачання.

Паралельно Київ шукає способи послабити російський ракетний потенціал – від ударів по підприємствах оборонної промисловості до розширення власного виробництва далекобійної зброї.

Втім, навіть за умови збільшення міжнародної допомоги проблема залишається системною: Росія нарощує кількість засобів ураження швидше, ніж світ встигає виробляти дорогі ракети для їх перехоплення.

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