Надежды все меньше: почему Украина может окончательно остаться без Patriot

Украина может столкнуться с острым дефицитом ракет для систем Patriot на фоне усиливающихся российских ударов. Именно эти комплексы остаются одним из ключевых средств противодействия российским баллистическим ракетам, однако запасы перехватчиков у партнеров не безграничны.

ЗРК Patriot. Фото: из открытых источников

Старший научный сотрудник Королевского института объединенных вооруженных сил Джек Уотлинг отмечает, что уничтожение баллистических целей требует значительного количества ракет. В некоторых случаях для высокой вероятности перехвата одной баллистической ракеты необходимо применять два или даже три перехватчика Patriot.

Проблему усугубляют темпы российского производства. По приведенным оценкам, РФ способна производить около 750 ракет "Искандер" в год и стремится увеличивать этот показатель. Кроме того, российские войска регулярно применяют кинжалы, крылатые ракеты, ударные дроны и другое вооружение.

В то же время совокупные производственные мощности США, Германии и Японии позволяют выпускать около 840 ракет-перехватчиков Patriot в год. Этого недостаточно, чтобы одновременно обеспечивать Украину и восстанавливать запасы НАТО.

Дополнительным фактором стала война США и Ирана. Во время наиболее интенсивных этапов конфликта Тегеран запускал более 170 баллистических ракет в сутки. Некоторые из них оказались настолько сложными целями, что для уничтожения одной ракеты, по приведенным оценкам, понадобилось 17 перехватчиков Patriot.

На этом фоне Украина вряд ли сможет получить достаточное количество новых ракет к зиме, чтобы полностью прикрыть критическую инфраструктуру. Это повышает риск масштабных перебоев с электроэнергией, поэтому власти придется дополнительно защищать и рассредоточивать объекты энергетики, водоснабжения и теплоснабжения.

Параллельно Киев ищет способы ослабить российский ракетный потенциал от ударов по предприятиям оборонной промышленности до расширения собственного производства дальнобойного оружия.

Впрочем, даже при увеличении международной помощи проблема остается системной: Россия наращивает количество средств поражения быстрее, чем мир успевает производить дорогие ракеты для их перехвата.

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