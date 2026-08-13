Польща готова віддати Україні ракети Patriot: коли буде ухвалено рішення

Польща розглядає можливість передачі Україні додаткової партії ракет для протиповітряної оборони Patriot. Остаточне рішення може з'явитися вже найближчими днями. Про це заявила заступник міністра оборони Польщі Магдалена Собковяк-Чернецька в ефірі RMF FM.

Ракети до систем Patriot. Фото: із відкритих джерел

За її словами, питання передачі боєприпасів Варшава має оцінювати насамперед через призму власної безпеки. Однак останні події, включно з порушенням польського повітряного простору російською ракетою, можуть серйозно вплинути на позицію уряду.

Заступник міністра зазначила, що міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш, зважаючи на все, схиляється до того, щоб знову підтримати Україну ракетами для Patriot. Логіка Варшави дуже проста: російську ракету краще знищити ще над українською територією, ніж дозволити їй продовжити політ у бік Польщі.

"Він схильний до того, щоб передати ще", — заявила Собковяк-Чернецька, наголосивши, що міністр віддає перевагу варіанту, за якого російські ракети перехоплюються в Україні, а не опиняються над територією Польщі.

Таким чином, нещодавній інцидент із російською ракетою може стати додатковим аргументом на користь посилення української ППО. Для Варшави це вже не лише питання підтримки Києва, а й спосіб зменшити загрозу для власного повітряного простору.

При цьому польська влада поки не розкриває ні передбачуваного обсягу постачання, ні конкретних типів ракет, які можуть бути передані. Рішення також має враховувати стан власних запасів ППО Польщі та її потреби у захисті повітряного простору.

На запитання щодо термінів Собковяк-Чернецька відповіла максимально коротко: рішення може бути ухвалене "найближчими днями". Якщо Варшава справді схвалить нову передачу, українська ППО отримає додатковий ресурс для відбиття російських ракетних ударів, а Польща – ще один бар'єр між російськими ракетами та власною територією.

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