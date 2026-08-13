Польша готова отдать Украине ракеты Patriot: когда будет принято решение

Польша рассматривает возможность передачи Украине дополнительной партии ракет для систем противовоздушной обороны Patriot. Окончательное решение может появиться уже в ближайшие дни. Об этом заявила заместитель министра обороны Польши Магдалена Собковяк-Чернецкая в эфире RMF FM.

Ракеты к системам Patriot. Фото: из открытых источников

По ее словам, вопрос передачи боеприпасов Варшава должна оценивать прежде всего через призму собственной безопасности. Однако последние события, включая нарушение польского воздушного пространства российской ракетой, могут серьезно повлиять на позицию правительства.

Замминистра отметила, что министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, судя по всему, склоняется к тому, чтобы вновь поддержать Украину ракетами для Patriot. Логика Варшавы предельно проста: российскую ракету лучше уничтожить еще над украинской территорией, чем позволить ей продолжить полет в сторону Польши.

"Он склонен к тому, чтобы передать еще", — заявила Собковяк-Чернецкая, подчеркнув, что министр предпочитает вариант, при котором российские ракеты перехватываются в Украине, а не оказываются над территорией Польши.

Таким образом, недавний инцидент с российской ракетой может стать дополнительным аргументом в пользу усиления украинской ПВО. Для Варшавы это уже не только вопрос поддержки Киева, но и способ снизить угрозу для собственного воздушного пространства.

При этом польские власти пока не раскрывают ни предполагаемый объем поставки, ни конкретные типы ракет, которые могут быть переданы. Решение также должно учитывать состояние собственных запасов ПВО Польши и ее потребности в защите воздушного пространства.

На вопрос о сроках Собковяк-Чернецкая ответила максимально кратко: решение может быть принято "в ближайшие дни". Если Варшава действительно одобрит новую передачу, украинская ПВО получит дополнительный ресурс для отражения российских ракетных ударов, а Польша – еще один барьер между российскими ракетами и собственной территорией.

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