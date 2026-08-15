Что уже произойдет в октябре: военный сделал тревожный прогноз по ТЭС

Украинцам стоит сейчас готовиться к сценарию, при котором зимой могут возникнуть масштабные проблемы с электроэнергией и отоплением. Такое мнение высказал офицер Центрального управления инновационной деятельности ВСУ, военный, предприниматель и банкир Андрей Онистрат.

Удары по энергообьектах. Фото: из открытых источников

По его оценке, из-за нехватки ракет противовоздушной обороны Украине будет очень сложно обеспечить защиту больших тепловых электростанций. Он предположил, что в случае продолжения российских ударов часть таких объектов может испытать критические повреждения еще до начала сильных морозов.

"Их развалят в ноябре, может, в октябре", — заявил Онистрат, отвечая на вопрос о перспективах крупных ТЭС.

Военный призвал граждан не откладывать подготовку к возможным перебоям с теплом и электроэнергией. По его мнению, следует заранее позаботиться о генераторах, инверторах и других автономных источниках питания.

Солнечные панели, по его словам, могут быть лишь частичным решением, поскольку в ноябре, декабре и январе их эффективность значительно ниже. Самым сложным периодом Онистрат назвал ноябрь и декабрь, тогда как в январе, по его оценке, ситуация может несколько улучшиться.

Отдельно он посоветовал украинцам рассмотреть возможность провести зиму вне крупных городов. Среди вариантов – аренда жилья в сельской местности, где недвижимость часто дешевле, а возможности для автономного отопления могут быть шире.

Онистрат также рекомендовал заблаговременно позаботиться о запасах необходимых продуктов и других вещей. По его мнению, подготовку к самому сложному зимнему периоду лучше завершить уже в октябре.

В то же время, заявления Онистрата являются его личной оценкой развития ситуации, а не официальным прогнозом украинской власти или оператора энергосистемы. Насколько масштабными будут возможные проблемы с электроснабжением и отоплением, будет зависеть от последствий будущих атак, работы ПВО и способности энергетики восстанавливать поврежденные объекты.

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