logo_ukra

BTC/USD

88295

ETH/USD

3066.42

USD/UAH

42.19

EUR/UAH

49.47

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Що вирішить долю Покровського напрямку: коментар військового
commentss НОВИНИ Всі новини

Що вирішить долю Покровського напрямку: коментар військового

Російські війська намагаються розширити зону контролю навколо Покровська, зосередивши основні зусилля на напрямку Гришиного

14 грудня 2025, 20:28
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Російські окупаційні війська активізували спроби розширення зони контролю навколо Покровська. Про це повідомив військовий з позивним "Осман", аналізуючи поточну ситуацію на напрямку.

Що вирішить долю Покровського напрямку: коментар військового

Обстановка на Покровському напрямку

За його оцінкою, пріоритетним для противника наразі визначено напрямок Гришиного. Саме там російські підрозділи намагаються створити передумови для подальшого тиску на українські позиції.

Водночас напрямок у бік Павлограда має суттєві особливості місцевості — переважно відкриті поля без щільної забудови. У таких умовах ключову роль відіграватиме інженерне обладнання оборони, зокрема кількість протитанкових ровів, загороджень типу "єгоза", а також ефективність роботи екіпажів безпілотників.

Таким чином, подальший розвиток ситуації на цій ділянці фронту значною мірою залежить від рівня інженерного укріплення позицій і контролю повітряного простору за допомогою БПЛА.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що на Костянтинівському напрямку російські війська після кількох тижнів піхотних штурмів знову застосували бронетехніку. У зоні відповідальності 93-ї окремої механізованої бригади окупанти здійснили спробу прориву з використанням двох бронетранспортерів із десантом.
Атаку вдалося своєчасно виявити та зірвати. За даними бригади, ворожі БТРи разом із піхотою були знищені ще на підходах до українських позицій. Головний сержант 93-ї ОМБр Віталій П’ясецкий повідомив, що покращення погодних умов дозволило українським військовим оперативно зафіксувати рух бронетехніки противника. Водночас російські БТРи були додатково обварені металом, що ускладнило їх ураження.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/stanislav_osman/10079
Теги:

Новини

Всі новини