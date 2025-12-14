Що вирішить долю Покровського напрямку: коментар військового

Російські окупаційні війська активізували спроби розширення зони контролю навколо Покровська. Про це повідомив військовий з позивним "Осман", аналізуючи поточну ситуацію на напрямку.

Обстановка на Покровському напрямку

За його оцінкою, пріоритетним для противника наразі визначено напрямок Гришиного. Саме там російські підрозділи намагаються створити передумови для подальшого тиску на українські позиції.

Водночас напрямок у бік Павлограда має суттєві особливості місцевості — переважно відкриті поля без щільної забудови. У таких умовах ключову роль відіграватиме інженерне обладнання оборони, зокрема кількість протитанкових ровів, загороджень типу "єгоза", а також ефективність роботи екіпажів безпілотників.

Таким чином, подальший розвиток ситуації на цій ділянці фронту значною мірою залежить від рівня інженерного укріплення позицій і контролю повітряного простору за допомогою БПЛА.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що на Костянтинівському напрямку російські війська після кількох тижнів піхотних штурмів знову застосували бронетехніку. У зоні відповідальності 93-ї окремої механізованої бригади окупанти здійснили спробу прориву з використанням двох бронетранспортерів із десантом.

Атаку вдалося своєчасно виявити та зірвати. За даними бригади, ворожі БТРи разом із піхотою були знищені ще на підходах до українських позицій. Головний сержант 93-ї ОМБр Віталій П’ясецкий повідомив, що покращення погодних умов дозволило українським військовим оперативно зафіксувати рух бронетехніки противника. Водночас російські БТРи були додатково обварені металом, що ускладнило їх ураження.

