Что решит судьбу Покровского направления: комментарий военного

Российские оккупационные войска активизировали попытки расширения зоны контроля вокруг Покровска. Об этом сообщил военный с позывным "Османом", анализируя текущую ситуацию на направлении.

Ситуация на Покровском направлении

По его оценке, приоритетным для противника определено направление Гришиного. Там российские подразделения пытаются создать предпосылки для дальнейшего давления на украинские позиции.

В то же время, направление в сторону Павлограда имеет существенные особенности местности — преимущественно открытые поля без плотной застройки. В таких условиях ключевую роль будет играть инженерное оборудование обороны, в частности количество противотанковых рвов, заграждений типа егоза, а также эффективность работы экипажей беспилотников.

Таким образом, дальнейшее развитие ситуации на этом участке фронта во многом зависит от уровня инженерного укрепления позиций и контроля воздушного пространства с помощью БПЛА.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что на Константиновском направлении российские войска после нескольких недель пехотных штурмов снова применили бронетехнику. В зоне ответственности 93-й отдельной механизированной бригады оккупанты предприняли попытку прорыва с использованием двух бронетранспортеров с десантом.

Атаку удалось своевременно обнаружить и сорвать. По данным бригады, вражеские БТРы вместе с пехотой были уничтожены еще на подходах к украинским позициям. Главный сержант 93-й ОМБр Виталий Пясецкий сообщил, что улучшение погодных условий позволило украинским военным оперативно зафиксировать движение бронетехники противника. В то же время российские БТРы были дополнительно обварены металлом, что затруднило их поражение.

