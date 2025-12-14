РФ кинула броню на Костянтинівку

На Костянтинівському напрямку російські війська після кількох тижнів піхотних штурмів знову застосували бронетехніку. У зоні відповідальності 93-ї окремої механізованої бригади окупанти здійснили спробу прориву з використанням двох бронетранспортерів із десантом.

Спроба росіяни прорвати оборону на Костянтинівському напрямку

Атаку вдалося своєчасно виявити та зірвати. За даними бригади, ворожі БТРи разом із піхотою були знищені ще на підходах до українських позицій.

Головний сержант 93-ї ОМБр Віталій П’ясецкий повідомив, що покращення погодних умов дозволило українським військовим оперативно зафіксувати рух бронетехніки противника. Водночас російські БТРи були додатково обварені металом, що ускладнило їх ураження.

Для знищення техніки Сили оборони застосували десятки ударних дронів. Внаслідок цього штурм було повністю зірвано, а противник зазнав втрат у техніці та живій силі.

У бригаді зазначають, що проти підрозділів 93-ї ОМБр одночасно діють кілька підрозділів армії РФ, переважно стрілецькі полки, які намагаються тиснути на позиції українських військових на цьому напрямку.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у Ватикані вже розробили план поїздки Папи Римського до Києва, однак реалізувати його наразі складно через безпекову ситуацію. Про це повідомляє італійське агентство ANSA з посиланням на заяву понтифіка.

Папа Римський Лев XIV повідомив про наявність підготовленого плану під час приватної аудієнції, відповідаючи на запитання щодо можливого візиту в Україну. За його словами, ключовим стримувальним фактором залишається питання безпеки, яке не дозволяє перейти до практичної реалізації поїздки. Водночас понтифік підкреслив важливість продовження зусиль, спрямованих на досягнення справедливого й тривалого миру. Він наголосив, що Ватикан і надалі приділятиме увагу мирним ініціативам та гуманітарним аспектам війни.

