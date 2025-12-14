logo

Война с Россией РФ бросила броню на Константиновку
РФ бросила броню на Константиновку

Российские войска снова перешли к атакам с применением бронетехники на Константиновском направлении, однако попытка прорыва была сорвана силами 93-й ОМБр

14 декабря 2025, 20:20
На Константиновском направлении русские войска после нескольких недель пехотных штурмов снова применили бронетехнику. В зоне ответственности 93-й отдельной механизированной бригады оккупанты предприняли попытку прорыва с использованием двух бронетранспортеров с десантом.

РФ бросила броню на Константиновку

Попытка россиян прорвать оборону на Константиновском направлении

Атаку удалось своевременно обнаружить и сорвать. По данным бригады, вражеские БТРы вместе с пехотой были уничтожены еще на подходах к украинским позициям.

Главный сержант 93-й ОМБр Виталий Пясецкий сообщил, что улучшение погодных условий позволило украинским военным оперативно зафиксировать движение бронетехники противника. В то же время российские БТРы были дополнительно обварены металлом, что затруднило их поражение.

Для уничтожения техники Силы обороны применили десятки ударных дронов. В результате этого штурм был полностью сорван, а противник понес потери в технике и живой силе.

В бригаде отмечают, что против подразделений 93-й ОМБр одновременно действуют несколько подразделений армии РФ, преимущественно стрелковые полки, пытающиеся давить на позиции украинских военных в этом направлении.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Ватикане уже разработали план поездки Папы Римского в Киев, однако реализовать его пока сложно из-за ситуации безопасности. Об этом сообщает итальянское агентство ANSA со ссылкой на заявление понтифика.
Папа Римский Лев XIV сообщил о наличии подготовленного плана во время частной аудиенции, отвечая на вопрос о возможном визите в Украину. По его словам, ключевым сдерживающим фактором остается вопрос безопасности, который не позволяет перейти к практической реализации поездки. В то же время понтифик подчеркнул важность продолжения усилий, направленных на достижение справедливого и продолжительного мира. Он подчеркнул, что Ватикан и дальше будет уделять внимание мирным инициативам и гуманитарным аспектам войны.



Источник: https://suspilne.media/donbas/1188726-na-kostantinivskomu-napramku-rosijska-armia-vidnovila-ataki-bronetehnikou-golovnij-serzant-93-brigadi-pro-situaciu/?utm_source=telegram&utm_medium=ps
