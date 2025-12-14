РФ бросила броню на Константиновку

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
На Константиновском направлении русские войска после нескольких недель пехотных штурмов снова применили бронетехнику. В зоне ответственности 93-й отдельной механизированной бригады оккупанты предприняли попытку прорыва с использованием двух бронетранспортеров с десантом.
Попытка россиян прорвать оборону на Константиновском направлении
Атаку удалось своевременно обнаружить и сорвать. По данным бригады, вражеские БТРы вместе с пехотой были уничтожены еще на подходах к украинским позициям.
Главный сержант 93-й ОМБр Виталий Пясецкий сообщил, что улучшение погодных условий позволило украинским военным оперативно зафиксировать движение бронетехники противника. В то же время российские БТРы были дополнительно обварены металлом, что затруднило их поражение.
Для уничтожения техники Силы обороны применили десятки ударных дронов. В результате этого штурм был полностью сорван, а противник понес потери в технике и живой силе.
В бригаде отмечают, что против подразделений 93-й ОМБр одновременно действуют несколько подразделений армии РФ, преимущественно стрелковые полки, пытающиеся давить на позиции украинских военных в этом направлении.