РФ бросила броню на Константиновку

На Константиновском направлении русские войска после нескольких недель пехотных штурмов снова применили бронетехнику. В зоне ответственности 93-й отдельной механизированной бригады оккупанты предприняли попытку прорыва с использованием двух бронетранспортеров с десантом.

Попытка россиян прорвать оборону на Константиновском направлении

Атаку удалось своевременно обнаружить и сорвать. По данным бригады, вражеские БТРы вместе с пехотой были уничтожены еще на подходах к украинским позициям.

Главный сержант 93-й ОМБр Виталий Пясецкий сообщил, что улучшение погодных условий позволило украинским военным оперативно зафиксировать движение бронетехники противника. В то же время российские БТРы были дополнительно обварены металлом, что затруднило их поражение.

Для уничтожения техники Силы обороны применили десятки ударных дронов. В результате этого штурм был полностью сорван, а противник понес потери в технике и живой силе.

В бригаде отмечают, что против подразделений 93-й ОМБр одновременно действуют несколько подразделений армии РФ, преимущественно стрелковые полки, пытающиеся давить на позиции украинских военных в этом направлении.

