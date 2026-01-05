Що відомо про нічну атаку РФ на Україну: які міста опинилися під ударом

Російські терористичні війська в ніч 5 січня масовано атакували Україну дронами та ракетами. Вибухи були вже чутні як мінімум у Києві, Харкові, Полтаві, Чернігові та Славутичі.

Ракетний удар. Фото: з відкритих джерел

Керівник Київської ОВА Микола Калашник розповів, що внаслідок російського терору у Фастівському районі Київської області загинула людина, також через ворожу атаку знеструмлено Славутич, багато пошкоджень.

"У Фастівському районі внаслідок ворожої атаки загинув мирний житель – чоловік 1951 року народження. Його тіло виявили під час гасіння пожежі у власному будинку. Щирі співчуття родині та близьким загиблого", – зазначив голова області.

Начальник КДВА Тимур Ткаченко поінформував, що у столиці внаслідок атаки РФ загинула одна людина. Крім того, перед цим він писав, що постраждала одна жінка. Кількість постраждалих у столиці зросла до двох, повідомив Ткаченко.

Начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський поінформував цієї ночі, що ворог вдарив містом не лише дронами, а й балістикою.

Через атаку РФ виникли пожежі в одному з гаражних кооперативів міста та у приватному будинку у прилеглій громаді.

Також через ворожу атаку було знеструмлено Славутич. Ворог атакував енергетичні об'єкти.

У ніч із 4 на 5 січня кілька серій вибухів пролунали у Харкові та Полтаві. Перед цим безпілотники були зафіксовані в обох областях, де знаходяться ці міста.

