Война с Россией Что известно о ночной атаке РФ на Украину: какие города оказались под ударом
Что известно о ночной атаке РФ на Украину: какие города оказались под ударом

В результате атаки россиян больше всего досталось жителям Киевской области

5 января 2026, 07:05
Автор:
Кравцев Сергей

Российские террористические войска в ночь 5 января массированно атаковали Украину дронами и ракетами. Взрывы были уже слышны как минимум в Киеве, Харькове, Полтаве, Чернигове и Славутиче.

Руководитель Киевской ОВА Николай Калашник рассказал, что в результате российского террора в Фастовском районе Киевской области погиб человек, также из-за вражеской атаки обесточен Славутич, много повреждений.

"В Фастовском районе в результате вражеской атаки погиб мирный житель – мужчина 1951 года рождения. Его тело обнаружили во время тушения пожара в собственном доме. Искренние соболезнования семье и близким погибшего", – отметил глава области.

Начальник КГВА Тимур Ткаченко проинформировал, что в столице в результате атаки РФ погиб один человек. Кроме того, перед этим он писал, что пострадала одна женщина. Количество пострадавших в столице возросло до двух, сообщил Ткаченко.

Начальник Черниговской ГВА Дмитрий Брижинский проинформировал этой ночью, что враг ударил по городу не только дронами, но и баллистикой.

Из-за атаки РФ возникли пожары в одном из гаражных кооперативов города и в частном доме в близлежащей общине.

Также из-за вражеской атаки был обесточен Славутич. Враг атаковал энергетические объекты.

В ночь с 4 на 5 января несколько серий взрывов прогремели в Харькове и Полтаве. Перед этим беспилотники были зафиксированы в обеих областях, в которых находятся эти города.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские террористические войска готовятся нанести новый массированный удар по территории Украины в ближайшие 48 часов. Об этом сообщил городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.



