Що відбувається з ППО України: чи вистоїмо ми без Patriot

Чим довше затягується війна в Ірані, тим гостріше постає для України питання системи ППО, зокрема щодо постачання ракет до ЗРК Patriot. Про що говорить ефективність ППО України та країн Перської затоки? Чи має Київ альтернативу ЗРК Patriot, якщо дефіцит ракет збільшиться ще більше? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, проаналізувавши думки експертів.

ЗРК Patriot. Фото: з відкритих джерел

В України показники збиваності ворожих цілей залишаються дуже високими

Керівник проектів з безпеки Центру глобалістики "Стратегія-21" Павло Лакійчук заявив в ефірі "Українського радіо", що з початку військової операції проти Ірану США, країни Перської затоки та Ізраїль усі разом запустили понад 2000 ракет для систем ППО Patriot. Тим часом Україна справляється з більшою щільністю ворожих коштів, маючи сили на порядок менші.

Експерт наголосив, що Сили оборони України диверсифікують свої дії. Він зазначив, що українські війська не будуть збивати "Шахеди", наприклад, з "Бука", С-300 або Patriot.

Лакійчук заявив, що в України показники ворожих цілей, що збиваються, залишаються дуже високими. Він зазначив, що для порівняння можна відслідковувати те, що відбувається у Перській затоці.

"Там і за засобами поразки дуже схоже, і за засобами протиповітряної оборони, які задіюються, теж схоже. І що ми бачимо? Відсоток (збиваності – ред.) нижче, причому застосована кількість приблизно однакова, трохи нижче. Але коли відкриваємо вже сторінку і дивимося, скільки коштів поразки і яких засобів поразки було використано для того, щоб хапаються", — сказав експерт.

Лакійчук додав, що за п'ять тижнів з початку війни проти Ірану американські війська використали близько 550 ракет для Patriot з морських баз та бойових кораблів, а також майже 500 ракет – з берегових зенітно-ракетних комплексів на своїх військових базах у Перській затоці. За його словами, країни Перської затоки всі разом теж запустили близько 800 ракет для Patriot, а Ізраїль трохи більше 400 ракет.

Україні потрібні саме такі комплекси як Patriot

Головний редактор порталу Defense Express Олег Катков заявив в ефірі телеканалу "Суспільне", що зараз для України немає альтернативи зенітно-ракетним комплексам Patriot.

Катков нагадав, що ракети для Patriot купуються європейцями за гроші в США, і для Сполучених Штатів – це бізнес, тому що вони продають ракети за самостійно встановленою ціною.

"Альтернативи Patriot фактично не існує, принаймні, у такій кількості, і з такою доведеною ефективністю тощо. Тому що Україна має орієнтовно до десяти зенітно-ракетних комплексів Patriot, які точно перехоплюють балістику. І лише до двох зенітно-ракетних комплексів SAMP/T, які перехоплюють її значно гірше", — зазначив аналітик.

Він зазначив, що в Офісі президента і в Командуванні Повітряних сил ЗСУ вже давно говорять про те, що Україні потрібні саме такі комплекси, як Patriot, не згадуючи про SAMP/T, які, ймовірно, не довели своєї ефективності.

Водночас він пояснив, що для України ситуація з пошуком будь-яких аналогів Patriot ускладнюється тим, що дві інші країни, які мають технології створення зенітно-ракетних комплексів з можливістю перехоплення балістичних ракет, а це – Ізраїль та Південна Корея, не продають Україні свої комплекси.

