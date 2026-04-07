Что происходит с ПВО Украины: выстоим ли мы без Patriot

Чем дольше затягивается война в Иране, тем острее стает для Украины вопрос системы ПВО, в частности, относительно поставок ракет к ЗРК Patriot. О чем говорит эффективность ПВО Украины и стран Персидского залива? Есть ли у Киева альтернатива ЗРК Patriot, если дефицит ракет увеличится еще больше? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

У Украины показатели сбиваемости вражеских целей остаются очень высокими

Руководитель проектов по безопасности Центра глобалистики "Стратегия-21" Павел Лакийчук заявил в эфире "Украинского радио", что с начала военной операции против Ирана США, страны Персидского залива и Израиль все вместе запустили более 2000 ракет для систем ПВО Patriot. Между тем Украина справляется с большей плотностью вражеских средств, обладая силами на порядок меньшими.

Эксперт подчеркнул, что Силы обороны Украины диверсифицируют свои действия. Он отметил, что украинские войска не будут сбивать "Шахеды", например, с "Бука", С-300 или Patriot.

Лакийчук заявил, что у Украины показатели сбиваемости вражеских целей остаются очень высокими. Он отметил, что для сравнения можно отслеживать то, что происходит в Персидском заливе.

"Там и по средствам поражения очень похоже, и по средствам противовоздушной обороны, которые задействуются, тоже похоже. И что мы видим? Процент (сбиваемости – ред.) ниже, причем примененное количество примерно одинаковое, чуть ниже. Но когда открываем уже страничку и смотрим, сколько средств поражения и каких средств поражения было использовано для того, чтобы тот же процент сбитых целей обеспечить, просто за голову руки хватаются", — сказал эксперт.

Лакийчук добавил, что за пять недель с начала войны против Ирана американские войска использовали около 550 ракет для Patriot с морских баз и боевых кораблей, а также почти 500 ракет — с береговых зенитно-ракетных комплексов на своих военных базах в Персидском заливе. По его словам, страны Персидского залива все вместе тоже запустили около 800 ракет для Patriot, а Израиль — чуть больше 400 ракет.

Украине нужны именно такие комплексы, как Patriot

Главный редактор портала Defense Express Олег Катков заявил в эфире телеканала "Суспильне", что сейчас для Украины нет альтернативы зенитно-ракетным комплексам Patriot.

Катков напомнил, что ракеты для Patriot покупаются европейцами за деньги в США, и для Соединенных Штатов – это бизнес, потому что они продают ракеты по самостоятельно установленной цене.

"Альтернативы Patriot фактически не существует, по крайней мере, в таком количестве и с такой доказанной эффективностью и т. д. Потому что у Украины есть ориентировочно до десяти зенитно-ракетных комплексов Patriot, которые точно перехватывают баллистические ракеты. И всего до двух зенитно-ракетных комплексов SAMP/T, которые перехватывают ее значительно хуже", — отметил аналитик.

Он заметил, что в Офисе президента и в Командовании Воздушных сил ВСУ уже давно говорят о том, что Украине нужны именно такие комплексы, как Patriot, не упоминая о SAMP/T, которые, вероятно, не доказали свою эффективность.

Вместе с тем, он пояснил, что для Украины ситуация с поиском каких-либо аналогов Patriot осложняется тем, что две другие страны, обладающие технологиями создания зенитно-ракетных комплексов с возможностью перехвата баллистических ракет, а это – Израиль и Южная Корея, не продают Украине свои комплексы.

