Що відбувається з енергосистемою України: як швидко енергетики повертатимуть світло

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні доведеться імпортувати електроенергію, якщо виникне потреба після російських атак. Однак країна робила це всі зими під час великої війни, розповів глава держави під час брифінгу із головою європейської дипломатії Каєю Каллас у Києві. Що відбувається з українською енергосистемою після недавніх атак РФ? Як швидко енергетики повертатимуть світло після атак? Видання "Коментарі" розбиралося з цих питань, вивчивши думки експертів.

Стан енергосистеми України Фото: з відкритих джерел

Насамперед обмеження стосуватимуться саме великих бізнес-структур.

Енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв заявив в ефірі каналу "КИЇВ24", що Росія продовжує атаки на енергетичну систему України. Після останніх атак українська енергосистема перебуває у відносно збалансованому стані.

За словами експерта, дефіцит електричної енергії, який покривається за рахунок імпорту, насамперед зі Словаччини, Польщі та Угорщини, але є й регіони, як прифронтові, так і глибокого тилу, які не мають стабільного електропостачання.

За його словами, у разі потреби насамперед обмеження стосуватимуться саме великих бізнес-структур, що мають власну генерацію, а не побутових споживачів.

"Тобто графіки будуть, але сподіватимемося, що електроенергії та міцності наших енергетиків та енергосистеми вистачить для того, щоб ми пройшли цієї зими без обмежень для побутових споживачів. Але бізнесу треба приготуватися", — наголосив енергетик.

Енергетики знають, що робити

Експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев Росія заявив в ефірі "24 Каналу", що Росія продовжує завдавати ударів по енергетичних об'єктах України. Внаслідок ворожих атак виникають серйозні проблеми з енергопостачанням. Проте українська енергосистема сьогодні краще підготовлена до таких випробувань, аніж на початку війни.

"Було проведено всі необхідні роботи у міжсезоння для того, щоб підвищити цю стійкість. Наразі є всі підстави сподіватися, що аварійні відключення, які зараз діють у п'яти регіонах України, не триватимуть так довго, як це було, наприклад, у сезоні 2022 – 2023 років", – упевнений експерт із питань енергетики.

За його словами, електрична та теплова енергія будуть повернуті мешканцям прифронтових регіонів швидко і швидше, ніж сподіваються в Росії.

Водночас ситуація в Україні з постачанням, зокрема, електроенергії цієї зими може бути складною з огляду на інтенсивність обстрілів Росії.

"Тактика ворога сьогодні полягає у послідовному виведенні з ладу енергообладнання великих енергетичних установок, розташованих у прифронтових регіонах. Саме тому зараз там відбувається обмеження енергопостачання", – пояснив експерт.

На стійкість системи загалом, на думку Рябцева, це дуже обмежено. Енергетики знають, що робити. У них є всі необхідні запаси, резерви, обладнання для того, щоб якнайшвидше відновити енергопостачання.

