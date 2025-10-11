Начался очередной этап энергетической войны с Россией: каков план у россиян

Зима 2025-26 станет очередным этапом энергетической войны с Россией, которая началась еще в 1992 году с попытки остановить наши АЭС, а сейчас продолжится очередной попыткой заморозить Украину. Такое мнение высказал политолог Вадим Денисенко.

Удары по энергетике Украины. Фото: из открытых источников

Эксперт рассказывает, что в газовых хранилищах закачано мало газа (больше, считалось, не нужно учитывая нашу потенциальную добычу и отсутствие "лишних" средств. При этом россияне понимают, что США взяли курс на окончательный отрыв премиального европейского рынка от Москвы и следующий год становится, де-факто, последним, когда можно что-то последним.

По словам Денисенко, Украина снова играет здесь ключевую роль. И план россиян очень прост – заставить европейцев покупать так называемый азербайджанский газ, который будет транспортироваться в ЕС через украинскую ГТС, чтобы потом помочь Украине купить этот газ, иначе, считают в Кремле, ЕС столкнется с ростом цен на газ и его физическим дефицитом.

"Параллельно, россияне считают, что в рамках соглашения по транспортировке азербайджанского газа будет решен вопрос транспортировки газа в Венгрию и Словакию с возможным расширением поставок газа в другие страны и, прежде всего, в Австрию", – отметил Вадим Денисенко.

Подводя итог эксперту, то в РФ считают, что могут создать этот кризис и ЕС "поплывет", в том числе в переговорах по снятию санкций, а для усиления своей позиции они продолжат запускать дроны. Правда, здесь есть один весомый нюанс – сейчас в том, чтобы "уплыл" ЕС не заинтересованы США.

"Вся эта история – это часть 33-летней российской энергетической войны против Украины", – констатировал политолог.

