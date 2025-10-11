Розпочався черговий етап енергетичної війни з Росією: який план у росіян

Зима 2025-26 стане черговим етапом енергетичної війни з Росією, яка почалася ще у 1992 році зі спроби зупинити наші АЕС, а зараз продовжиться черговою спробою заморозити Україну. Таку думку висловив політолог Вадим Денисенко.

Удари по енергетиці України. Фото: з відкритих джерел

Експерт розповідає, що у газових сховищах закачано мало газу (більше, вважалося не потрібно з огляду на наш потенційний видобуток і відсутність "зайвих" коштів. При цьому росіяни розуміють, що США взяли курс на остаточний відрив преміального європейського ринку від Москви і наступний рік стає, де-факто, останнім, коли можна щось змінити.

За словами Денисенка, Україна знову відіграє тут ключову роль. І план росіян дуже простий – змусити європейців купувати так званий азербайджанський газ, який буде транспортуватися в ЄС через українську ГТС, щоб потім допомогти Україні купити цей самий газ, інакше, вважають в Кремлі, ЄС зіткнеться з ростом цін на газ і його фізичним дефіцитом.

"Паралельно, росіяни вважають, що в межах угоди по транспортуванню азербайджанського газу, буде вирішено питання транспортування газу в Угорщину і Словаччину з можливим розширенням постачання газу до інших країн і, перш за все, до Австрії", – зазначив Вадим Денисенко.

Підсумовуючи експерт зауважив, то в РФ вважають, що можуть створити цю кризу і ЄС "попливе", у тому числі в переговорах по зняттю санкцій, а для підсилення своєї позиції вони продовжать запускати дрони. Правда, тут є один вагомий нюанс – зараз у тому, щоб "поплив" ЄС не зацікавлені США.

"Вся ця історія – це частина 33-літньоі російської енергетичної війни проти України", – констатував політолог.

