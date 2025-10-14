Что происходит с энергосистемой Украины: как быстро энергетики будут возвращать свет

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине придется импортировать электроэнергию, если возникнет такая потребность после российских атак. Однако страна делала это все зимы во время большой войны, рассказал глава государства во время брифинга с главой европейской дипломатии Каей Каллас в Киеве. Что происходит с украинской энергосистемой после недавних атак РФ? Как быстро энергетики будут возвращать свет после атак? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Состояние энергосистемы Украины. Фото: из открытых источников

В первую очередь ограничения будут касаться именно крупных бизнес-структур

Энергетический эксперт Станислав Игнатьев заявил в эфире канала "КИЕВ24", что Россия продолжает атаки на энергетическую систему Украины. После последних атак украинская энергосистема находится в относительно сбалансированном состоянии.

По словам эксперта, дефицит электрической энергии, который покрывается за счет импорта, в первую очередь, из Словакии, Польши и Венгрии, но есть и регионы, как прифронтовые, так и глубокого тыла, не имеющие стабильного электроснабжения.

По его словам, в случае необходимости в первую очередь ограничения будут касаться именно крупных бизнес-структур, имеющих собственную генерацию, а не бытовых потребителей.

"То есть графики будут, но будем надеяться, что электроэнергии и прочности наших энергетиков и энергосистемы хватит для того, чтобы мы прошли эту зиму без ограничений для бытовых потребителей. Но бизнесу надо приготовиться", — подчеркнул энергетик.

Энергетики знают, что делать

Эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев Россия заявил в эфире "24 Канала", что Россия продолжает наносить удары по энергетическим объектам Украины. Вследствие вражеских атак возникают серьезные проблемы с энергоснабжением. Однако украинская энергосистема сегодня лучше подготовлена к таким испытаниям, чем в начале войны.

"Были проведены все необходимые работы в межсезонье для того, чтобы повысить эту устойчивость. Сейчас есть все основания надеяться, что аварийные отключения, которые сейчас действуют в пяти регионах Украины, не будут длиться так долго, как это было, например, в сезоне 2022 – 2023 годов", – уверен эксперт по вопросам энергетики.

По его словам, электрическая и тепловая энергия будут возвращены жителям прифронтовых регионов быстро и скорее, чем надеются в России.

В то же время ситуация в Украине с поставками, в частности, электроэнергии этой зимой может быть сложной, учитывая интенсивность обстрелов России.

"Тактика врага сегодня заключается в последовательном выведении из строя энергооборудования крупных энергетических установок, расположенных в прифронтовых регионах. Именно поэтому сейчас там происходит ограничение энергоснабжения", – пояснил эксперт.

На устойчивость системы в целом, по мнению Рябцева, это влияет очень ограниченно. Энергетики знают, что делать. У них есть все необходимые запасы, резервы, оборудование для того, чтобы как можно быстрее восстановить энергоснабжение.

