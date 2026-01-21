Що відбувається з Адамом Кадировим після аварії

Державне видання "Чечня сегодня" оприлюднило нове відео за участі Адама Кадирова — сина глави Чечні Рамзана Кадирова. Це вже другий публічний ролик із ним після появи інформації про дорожньо-транспортну пригоду в Грозному, до якої, за даними незалежних джерел, міг бути причетний Адам Кадиров.

Адам Кадиров після ДТП

Як і попереднє відео, новий запис подається як доказ того, що Кадиров-молодший перебуває на території республіки. Втім, низка деталей викликає сумніви в тому, що ролик був знятий нещодавно. Зокрема, Адам Кадиров з’явився без бороди — хоча впродовж останніх місяців він публічно демонстрував щільну борідку і не з’являвся без неї на офіційних чи публічних заходах.

Перший відеофрагмент після ДТП був оприлюднений начальником районного відділу поліції Ісхаком Чалаєвим. На короткому записі він спілкується з Адамом Кадировим, уточнюючи, чи перебувають вони в районі Шира-Бена. Де і коли саме знімалося відео, не повідомлялося.

Журналісти звертають увагу, що зовнішній вигляд Кадирова-молодшого не відповідає його недавнім публічним появам. За аналізом фото та відео з соціальних мереж, він не голив бороду щонайменше з кінця листопада. Востаннє без бороди Адам Кадиров з’являвся ще минулої зими.

Локація, яку згадують у відео, — село Беной — є одним із улюблених місць Рамзана Кадирова. Сам глава Чечні неодноразово публікував звідти відео та визнавав, що часто там перебуває. У Беної розташована його приватна резиденція, про що раніше писала "Новая газета Европа".

Контекст навколо відео залишається напруженим. За інформацією Niyso, Кавказ.Реалии та інших незалежних медіа, Адам Кадиров потрапив у ДТП в Грозному. Після цього до міста двічі прилітав медичний літак МНС РФ — МЧС России. За однією з версій, саме ним Кадирова-молодшого могли доправити до Москви. У день аварії до столиці також вилітав літак, пов’язаний із Рамзаном Кадировим.

Відтоді ні глава Чечні, ні його син публічно не з’являлися. У соцмережах публікувалися лише відео нарад, які, за оцінками журналістів, були записані ще до аварії. Нове ж відео з Адамом Кадировим замість зняття питань породило нові — щодо часу зйомки, реального стану його здоров’я та того, де він перебуває насправді.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що г лава Чечні рамзан кадиров опублікував відео, зняте в автомобілі, щоб спростувати інформацію про серйозні проблеми зі здоров’ям. У ролику, опублікованому в Instagram, він заявляє, що перебуває не в лікарні, та іронічно коментує чутки про свій стан.