Что происходит с Адамом Кадыровым после аварии

Государственное издание " Чечня сегодня " обнародовало новое видео с участием Адама Кадырова – сына главы Чечни Рамзана Кадырова. Это уже второй публичный ролик с ним после появления информации о ДТП в Грозном, к которому, по данным независимых источников, мог быть причастен Адам Кадыров.

Адам Кадыров после ДТП

Как и предыдущее видео, новая запись представляется как доказательство того, что Кадыров-младший находится на территории республики. Впрочем, ряд деталей вызывает сомнения в том, что ролик был снят недавно. В частности, Адам Кадыров появился без бороды — хотя в последние месяцы он публично демонстрировал плотную бородку и не появлялся без нее на официальных или публичных мероприятиях.

Первый видеофрагмент после ДТП был обнародован начальником районного отдела полиции Исхаком Чалаевым. На короткой записи он общается с Адамом Кадыровым, уточняя, находятся ли они в районе Шира-Бена. Где и когда снималось видео, не сообщалось.

Журналисты обращают внимание, что внешний вид Кадырова-младшего не отвечает его недавним публичным появлениям. По анализу фото и видео из социальных сетей, он не брил бороду как минимум с конца ноября. В последний раз без бороды Адам Кадыров появлялся еще прошлой зимой.

Локация, которую упоминают в видео, — село Беной — одно из любимых мест Рамзана Кадырова. Сам глава Чечни неоднократно публиковал видео и признавал, что часто там находится. В Беное расположена его частная резиденция, о чем ранее писала " Новая газета Европа ".

Контекст вокруг видео остается напряженным. По информации Niyso, Кавказ.Реалии и других независимых медиа, Адам Кадыров попал в ДТП в Грозном. После этого в город дважды прилетал медицинский самолет МЧС РФ — МЧС России . По одной из версий, именно им Кадырова-младшего могли доставить в Москву. В день аварии в столицу также вылетал самолет, связанный с Рамзаном Кадыровым.

С тех пор ни глава Чечни, ни его сын публично не появлялись. В соцсетях публиковались только видео совещаний, которые, по оценкам журналистов, записаны еще до аварии. Новое видео с Адамом Кадыровым вместо снятия вопросов породило новые — относительно времени съемки, реального состояния его здоровья и того, где он находится на самом деле.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что глава Чечни рамзан кадыров опубликовал видео, снятое в автомобиле, чтобы опровергнуть информацию о серьезных проблемах со здоровьем. В ролике, опубликованном в Instagram, он заявляет, что находится не в больнице и иронически комментирует слухи о своем состоянии.