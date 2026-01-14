Кадиров записав відеозвернення з машини про свій стан здоровʼя

Рубрики
Глава Чечні рамзан кадиров опублікував відео, зняте в автомобілі, щоб спростувати інформацію про серйозні проблеми зі здоров’ям. У ролику, опублікованому в Instagram, він заявляє, що перебуває не в лікарні, та іронічно коментує чутки про свій стан.
Стан здоровʼя кадирова
На відео кадиров говорить, що "спецслужби дуже погано працюють", реагуючи на повідомлення про його нібито госпіталізацію. Таким чином він намагається довести, що інформація про відмову нирок не відповідає дійсності.
Раніше у вихідні воєнна розвідка України повідомила, що кадиров перебуває в лікарні через відмову нирок. Ця інформація спричинила широкий резонанс і активне обговорення в медіапросторі.
Російські ЗМІ вже тривалий час пишуть про серйозні проблеми зі здоров’ям кадирова. За їхніми даними, йдеться про некроз підшлункової залози, який вважається невиліковним захворюванням. При цьому глава Чечні регулярно намагається публічно спростовувати подібні повідомлення.
Останнім часом кадиров помітно змінився зовні та почав з’являтися на публічних заходах із тростиною, що лише посилює увагу до теми його стану здоров’я.