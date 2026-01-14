logo

Кадыров записал видеообращение с машины о своем состоянии здоровья
commentss НОВОСТИ Все новости

Кадыров записал видеообращение с машины о своем состоянии здоровья

Кадыров опубликовал видео из автомобиля, пытаясь опровергнуть сообщение об отказе почек

14 января 2026, 03:21
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Глава Чечни рамзан кадыров опубликовал видео, снятое в автомобиле, чтобы опровергнуть информацию о серьезных проблемах со здоровьем. В ролике, опубликованном в Instagram, он заявляет, что находится не в больнице и иронически комментирует слухи о своем состоянии.

Кадыров записал видеообращение с машины о своем состоянии здоровья

Состояние здоровья Кадырова

На видео кадыров говорит, что "спецслужбы очень плохо работают", реагируя на сообщения о его якобы госпитализации. Таким образом, он пытается доказать, что информация об отказе почек не соответствует действительности.

Ранее в выходные военная разведка Украины сообщила, что кадыров находится в больнице из-за отказа почек. Эта информация вызвала широкий резонанс и активное обсуждение в медиапространстве.

Российские СМИ уже долгое время пишут о серьезных проблемах со здоровьем кадырова. По их данным, речь идет о некрозе поджелудочной железы, который считается неизлечимым заболеванием. При этом глава Чечни регулярно пытается публично опровергать подобные сообщения.

В последнее время кадыров заметно изменился снаружи и начал появляться на публичных мероприятиях с тростью, что усиливает внимание к теме его состояния здоровья.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что российская пропагандистка и журналистка Анастасия Кашеварова обнародовала историю, которая, по ее словам, демонстрирует полное бесправие простого человека в России и существование теневой схемы "торговли мужчинами" для отправки на войну.
По ее утверждению, в РФ фактически сформировался черный рынок вербовки на фронт, где мужчины массово оформляются через фиктивные браки и заставляют подписывать контракты. Больше таких случаев, по имеющимся у нее данным, фиксируется в Самарской области — именно туда, как утверждается, свозят людей из других регионов для заключения брака и контракта с Минобороны РФ. В одном из таких случаев жертвой стал житель Башкортостана.



Источник: https://www.instagram.com/stories/kadyrov95_/
