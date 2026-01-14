Кадыров записал видеообращение с машины о своем состоянии здоровья

Рубрики
Ткачова Марія
Глава Чечни рамзан кадыров опубликовал видео, снятое в автомобиле, чтобы опровергнуть информацию о серьезных проблемах со здоровьем. В ролике, опубликованном в Instagram, он заявляет, что находится не в больнице и иронически комментирует слухи о своем состоянии.
Состояние здоровья Кадырова
На видео кадыров говорит, что "спецслужбы очень плохо работают", реагируя на сообщения о его якобы госпитализации. Таким образом, он пытается доказать, что информация об отказе почек не соответствует действительности.
Ранее в выходные военная разведка Украины сообщила, что кадыров находится в больнице из-за отказа почек. Эта информация вызвала широкий резонанс и активное обсуждение в медиапространстве.
Российские СМИ уже долгое время пишут о серьезных проблемах со здоровьем кадырова. По их данным, речь идет о некрозе поджелудочной железы, который считается неизлечимым заболеванием. При этом глава Чечни регулярно пытается публично опровергать подобные сообщения.
В последнее время кадыров заметно изменился снаружи и начал появляться на публичных мероприятиях с тростью, что усиливает внимание к теме его состояния здоровья.