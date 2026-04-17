Що відбувається в Гришиному: офіційна заява військового

У селищі Гришине, розташованому поблизу Покровська, тривають активні вуличні бої.

Військовий ЗСУ про бої у Гришиному

Про це повідомив речник 7 корпусу Десантно-штурмових військ Сергій Окішев.

За його словами, українські військові утримують позиції в населеному пункті, попри постійний тиск з боку російських сил.

У районі працюють пошуково-ударні групи, які виявляють і знищують противника як у забудові, так і в прилеглій місцевості.

Також активно діє аеророзвідка, яка коригує удари та завдає втрат російським підрозділам.

Окішев прокоментував позначення селища як "червоної зони" на мапі аналітичного проєкту DeepState.

За його словами, це не означає окупацію.

Ймовірно, така позначка пов’язана з тим, що на цій ділянці кількість російських військ може перевищувати сили оборони.

Ситуація в районі залишається напруженою.

Про це повідомив кореспондент Financial Times у Києві Крістофер Міллер з посиланням на джерела в українській розвідці. За їхніми даними, до вже наявного угруповання російських військ планується додатково направити близько 20 тисяч військових. Загалом на території України наразі перебуває близько 680 тисяч російських військовослужбовців. За інформацією Головного управління розвідки, стратегічною метою РФ залишається захоплення Донбасу до вересня. Очікується, що посилення угруповання може свідчити про підготовку до активізації бойових дій на цьому напрямку.

