Что происходит в Гришино: официальное заявление военного

В поселке Гришино , расположенном вблизи Покровска, продолжаются активные уличные бои.

Военный ВСУ о боях в Гришино

Об этом сообщил спикер 7 корпуса Десантно-штурмовых войск Сергей Окишев .

По его словам, украинские военные удерживают позиции в населенном пункте, несмотря на постоянное давление со стороны российских сил.

В районе работают поисково-ударные группы, обнаруживающие и уничтожающие противника как в застройке, так и в близлежащей местности.

Также активно действует аэроразведка, которая корректирует удары и наносит урон российским подразделениям.

Окишев прокомментировал обозначение поселка как "красной зоны" на карте аналитического проекта DeepState .

По его словам, это не означает оккупацию.

По всей вероятности, такая отметка связана с тем, что на этом участке количество российских войск может превышать силы обороны.

Ситуация в районе остается напряженной.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Россия готовит новое наступление на юго-востоке Украины, перебрасывая дополнительные силы из стратегического резерва.

Об этом сообщил корреспондент Financial Times в Киеве Кристофер Миллер, ссылаясь на источники в украинской разведке. По их данным, к уже имеющейся группировке российских войск планируется дополнительно направить около 20 тысяч военных. Всего на территории Украины находится около 680 тысяч российских военнослужащих. По информации Главного управления разведки, стратегической целью РФ остается захват Донбасса до сентября. Ожидается, что усиление группировки может свидетельствовать о подготовке к активизации боевых действий в этом направлении.

