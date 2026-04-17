Что происходит в Гришино: официальное заявление военного

Ткачова Марія
В поселке Гришино , расположенном вблизи Покровска, продолжаются активные уличные бои.
Военный ВСУ о боях в Гришино
Об этом сообщил спикер 7 корпуса Десантно-штурмовых войск Сергей Окишев .
По его словам, украинские военные удерживают позиции в населенном пункте, несмотря на постоянное давление со стороны российских сил.
В районе работают поисково-ударные группы, обнаруживающие и уничтожающие противника как в застройке, так и в близлежащей местности.
Также активно действует аэроразведка, которая корректирует удары и наносит урон российским подразделениям.
Окишев прокомментировал обозначение поселка как "красной зоны" на карте аналитического проекта DeepState .
По его словам, это не означает оккупацию.
По всей вероятности, такая отметка связана с тем, что на этом участке количество российских войск может превышать силы обороны.
Ситуация в районе остается напряженной.