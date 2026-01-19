Що відбувається у Покровську та Мирнограді: військові розповіли деталі боїв

У районі Покровська та Мирнограда продовжується оборонна операція українських військ. Ворог несе там суттєві втрати.

У Покровську та Мирнограді тривають важкі бої. Фото: з відкритих джерел

Зокрема, з початку грудня внаслідок активних штурмових дій оперативний резерв РФ, тобто підрозділи 76-ї псковської десантної-штурмової дивізії, вже поніс відчутні втрати, повідомили у 7 корпусі ДШВ.

За даними українських військових, це змушує ворога насичувати додаткові підрозділи для підтримки наступального потенціалу. Росія на Покровському напрямку хоче здійснити поповнення втрат до кінця січня у кілька етапів.

"Загалом минулого тижня українські військові ліквідували та поранили 370 окупантів. Також наші військові знищили та пошкодили 86 одиниць авто- та мототранспорту, 20 гармат та САУ, знищили та посадили майже 1400 ударних БпЛА", — йдеться у повідомленні.

Українські Сили оборони продовжують стримувати російських загарбників у Покровську. Ворог малими групами намагається проникнути у північну частину міста, вище залізниці, та закріпитися там.

"Через наші контрдії ворогу не вдається достатньо накопичити сили у районі промзони на північному заході міста. Таким чином, ворог не здатен проводити відкриті прямі штурми Гришиного, яке наразі є однією з пріоритетних цілей в Покровській агломерації. Натомість противник продовжує діяти малими піхотними групами, намагаючись рухатися лісосмугами та наблизитися до Гришиного з півдня", — зазначають військові.

У Мирнограді українські військові стримують противника у північній частині міста. Там впродовж останнього тижня фіксують накопичення ворожої техніки у районі населеного пункту Новогродівка, що на південь від Мирнограда.

"У подальшому противник планує задіяти ці сили та засоби для продовження штурмових дій, зокрема “верхнього” Мирнограда. Сил оборони працюють над своєчасним виявленням і знищенням цієї техніки", — йдеться у повідомленні 7 корпусу ДШВ.

Як писав портал "Коментарі", російські війська активізували спроби виявити слабкі місця в українській обороні вздовж усього державного кордону в східній частині Сумської та Харківської областей. Про це повідомив начальник управління комунікацій Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов.

За його словами, найбільш напруженою залишається ситуація на Лиманському та Куп’янському напрямках, а також у районі Вовчанська та навколишніх населених пунктів.



