Что происходит в Покровске и Мирнограде: военные рассказали детали боев

В районе Покровска и Мирнограда продолжается оборонительная операция украинских войск. Враг несет там существенные потери.

В Покровске и Мирнограде продолжаются тяжелые бои. Фото: из открытых источников

В частности, с начала декабря в результате активных штурмовых действий оперативный резерв РФ, то есть подразделения 76-й псковской десантно-штурмовой дивизии, уже понес ощутимые потери, сообщили в 7 корпусе ДШВ.

По данным украинских военных, это вынуждает врага насыщать дополнительные подразделения для поддержания наступательного потенциала. Россия на Покровском направлении хочет осуществить пополнение потерь до конца января в несколько этапов.

"В общей сложности на прошлой неделе украинские военные ликвидировали и ранили 370 окупантов. Также наши военные уничтожили и повредили 86 единиц авто- и мототранспорта, 20 орудий и САУ, уничтожили и посадили около 1400 ударных БПЛА", — говорится в сообщении.

Украинские Силы обороны продолжают сдерживать российских захватчиков в Покровске. Враг малыми группами пытается проникнуть в северную часть города, выше железной дороги, и закрепиться там.

"Из-за наших контрдействий врагу не удается достаточно накопить силы в районе промзоны на северо-западе города. Таким образом, враг не способен проводить открытые прямые штурмы Гришиного, являющегося одной из приоритетных целей в Покровской агломерации. В то же время противник продолжает действовать малыми пехотными группами, пытаясь двигаться по лесополосам и приблизиться к Гришиному с юга", — отмечают военные.

В Мирнограде украинские военные сдерживают противника в северной части города. Там на протяжении последней недели фиксируют накопление вражеской техники в районе населенного пункта Новогродовка, к югу от Мирнограда.

"В дальнейшем противник планирует задействовать эти силы и средства для продолжения штурмовых действий, в частности верхнего Мирнограда. Сил обороны работают над своевременным обнаружением и уничтожением этой техники", – говорится в сообщении 7 корпуса ДШВ.

Как писал портал "Комментарии", российские войска активизировали попытки выявить слабые места в украинской обороне вдоль всей государственной границы в восточной части Сумской и Харьковской областей. Об этом сообщил начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

По его словам, наиболее напряженной остается ситуация на Лиманском и Купянском направлениях, а также в районе Волчанска и окрестных населенных пунктах.