Російський політик Олег Царьов заявив про скандал у військовому керівництві РФ, пов’язаний із нагородженням генерала за нібито "звільнення" населеного пункту, який фактично не перебуває під контролем російських військ.

Царьов про командування рф

За його словами, високопосадовець отримав відзнаку на підставі неправдивого звіту, що вже викликало хвилю критики у російському інформаційному просторі. Царьов зазначив, що така ситуація може мати серйозні наслідки, зокрема впливати на реальні втрати серед особового складу.

Він також натякнув на системні проблеми в російській армії, зокрема можливі маніпуляції з доповідями заради отримання нагород і кар’єрного зростання.

Окремо Царьов звернув увагу на відсутність відповідальності за подібні дії, підкресливши, що навіть у разі скандалів військові та чиновники продовжують залишатися на своїх посадах.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що р осійські війська протягом тижня намагалися активізувати наступальні дії на кількох напрямках, однак зазнали значних втрат, які перевищили 8 тисяч убитими та важкопораненими. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, російське командування почало усвідомлювати реальне становище своїх підрозділів на фронті. Частину командирів було замінено через викривлення інформації про ситуацію, однак це не вплине на загальний перебіг бойових дій. На Донеччині українські позиції залишаються стабільними. На Харківщині та Сумщині російські війська намагалися просунутися від державного кордону, проте їхні підрозділи зазнають уражень. Також тривають активні бойові дії на Олександрівському напрямку, де залучені штурмові та десантні підрозділи. Українські сили продовжують завдавати високоточних ударів у глибокому тилу противника та погоджують нові операції.

