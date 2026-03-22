Российский политик Олег Царев заявил о скандале в военном руководстве РФ, связанном с награждением генерала за якобы "освобождение" населенного пункта, фактически не находящегося под контролем российских войск.

Царев о командовании РФ

По его словам, чиновник получил отличие на основании ложного отчета, что уже вызвало волну критики в российском информационном пространстве. Царев отметил, что такая ситуация может иметь серьезные последствия, в частности, влиять на реальные потери среди личного состава.

Он также намекнул на системные проблемы в российской армии, в частности, возможные манипуляции с докладами ради получения наград и карьерного роста.

Отдельно Царев обратил внимание на отсутствие ответственности за подобные действия, подчеркнув, что даже в случае скандалов, военные и чиновники продолжают оставаться на своих должностях.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что российские войска в течение недели пытались активизировать наступательные действия на нескольких направлениях, однако понесли значительные потери, которые превысили 8 тысяч убитыми и тяжелоранеными. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, российское командование начало отдавать себе отчет в реальном положении своих подразделений на фронте. Часть командиров была заменена из-за искажения информации о ситуации, однако это не повлияет на общее течение боевых действий. В Донецкой области украинские позиции остаются стабильными. В Харьковской и Сумской областях российские войска пытались продвинуться от государственной границы, однако их подразделения терпят поражения. Также продолжаются активные боевые действия на Александровском направлении, где привлечены штурмовые и десантные подразделения. Украинские силы продолжают наносить высокоточные удары в глубоком тылу противника и согласовывают новые операции.

