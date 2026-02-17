Що відбулося під час останнього удару балістикою по Україні: чому не впорався Patriot

Рубрики
Кравцев Сергей
Під час нічної атаки окупантів українська ППО знищила усі крилаті та одну авіаційну ворожу ракети. Однак, збити балістику не вдалося. Про це у ходу загальнонаціонального телемарафону розповів начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
ЗРК Patriot. Фото: з відкритих джерел
Втім, збиття балістики немає. За словами представника ПС, чотири балістичні ракети над східними регіонами не були перехоплені в силу певних обставин. Зокрема, Ігнат наголосив на тому, що такі повітряні російські цілі може перехоплювати комплекс ППО Patriot.
Читайте також на порталі "Коментарі" — у Повітряних силах заявили, що бойові польоти на F-16 виконують українські пілоти, а інформація про іноземних льотчиків – не відповідає дійсності. Як інформує портал "Коментарі", про це в ефірі телемарафону заявив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
Також видання "Коментарі" повідомляло – у ніч проти 17 лютого Росія атакувала Одесу ударними дронами. Безпілотники йшли дуже низько висоті і перші вибухи пролунали до оголошення сигналу повітряної тривоги. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у публікації голови Одеської ОВА Сергія Лисака у мережі Telegram.