Що відбулося під час останнього удару балістикою по Україні: чому не впорався Patriot

Під час нічної атаки окупантів українська ППО знищила усі крилаті та одну авіаційну ворожу ракети. Однак, збити балістику не вдалося. Про це у ходу загальнонаціонального телемарафону розповів начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

ЗРК Patriot. Фото: з відкритих джерел

"Якщо говорити мовою цифр, то всі крилаті ракети знищено, збито. Це ракети Х-101, а також ракети наземного базування „Іскандер“, плюс одна авіаційна ракета", — зауважив Юрій Ігнат.

Втім, збиття балістики немає. За словами представника ПС, чотири балістичні ракети над східними регіонами не були перехоплені в силу певних обставин. Зокрема, Ігнат наголосив на тому, що такі повітряні російські цілі може перехоплювати комплекс ППО Patriot.

"Перехоплювати балістику може система Patriot. Їй треба бути в потрібний час в потрібному місці, там, де ворог цілиться балістикою. Інколи вдається перехоплювати, коли є така можливість, ну а в цього разу, на жаль, не вдалося", — додав Юрій Ігнат.

