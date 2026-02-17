Что произошло во время последнего удара баллистики по Украине: почему не справился Patriot

Во время ночной атаки окупантов украинская ПВО уничтожила все крылатые и одну авиационную вражескую ракеты. Однако сбить баллистику не удалось. Об этом в ходе общенационального телемарафона рассказал начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

ЗРК Patriot. Фото: из открытых источников

"Если говорить на языке цифр, то все крылатые ракеты уничтожены, сбиты. Это ракеты Х-101, а также ракеты наземного базирования "Искандер" плюс одна авиационная ракета", — отметил Юрий Игнат.

Впрочем, ущерба баллистики нет. По словам представителя ПС, четыре баллистических ракеты над восточными регионами не были перехвачены в силу определенных обстоятельств. В частности, Игнат отметил, что такие воздушные российские цели может перехватывать комплекс ПВО Patriot.

"Перехватывать баллистику может система Patriot. Ей нужно быть в нужное время в нужном месте, там, где враг целится баллистикой. Иногда удается перехватывать, когда есть такая возможность, а в этот раз, к сожалению, не удалось", — добавил Юрий Игнат.

