Что произошло во время последнего удара баллистики по Украине: почему не справился Patriot
commentss НОВОСТИ Все новости

Что произошло во время последнего удара баллистики по Украине: почему не справился Patriot

Юрий Игнат объяснил, почему не удалось сбить российскую баллистику

17 февраля 2026, 14:55
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Во время ночной атаки окупантов украинская ПВО уничтожила все крылатые и одну авиационную вражескую ракеты. Однако сбить баллистику не удалось. Об этом в ходе общенационального телемарафона рассказал начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Что произошло во время последнего удара баллистики по Украине: почему не справился Patriot

ЗРК Patriot. Фото: из открытых источников

"Если говорить на языке цифр, то все крылатые ракеты уничтожены, сбиты. Это ракеты Х-101, а также ракеты наземного базирования "Искандер" плюс одна авиационная ракета", — отметил Юрий Игнат.

Впрочем, ущерба баллистики нет. По словам представителя ПС, четыре баллистических ракеты над восточными регионами не были перехвачены в силу определенных обстоятельств. В частности, Игнат отметил, что такие воздушные российские цели может перехватывать комплекс ПВО Patriot.

"Перехватывать баллистику может система Patriot. Ей нужно быть в нужное время в нужном месте, там, где враг целится баллистикой. Иногда удается перехватывать, когда есть такая возможность, а в этот раз, к сожалению, не удалось", — добавил Юрий Игнат.

