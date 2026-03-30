«Що в голові у людей?»: Притула емоційно вибухнув про хвилину мовчання

Сергій Притула висловив емоційну позицію щодо хвилини мовчання в Україні, наголосивши, що це питання вже виходить за межі звичайної поваги.

Сергій Притула про хвилину мовчання в Україні

За його словами, йому складно зрозуміти, чому частині людей важко зупинитися лише на одну хвилину, щоб вшанувати пам’ять загиблих захисників. Він підкреслює, що ці люди віддали життя заради того, щоб інші могли жити звичайним життям.

Притула зазначає, що така поведінка може бути пов’язана не лише з вихованням, а й із свідомим небажанням вшановувати полеглих. На його думку, це викликає не просто нерозуміння, а й злість.

Окремо він акцентує увагу на важливості формування правильного ставлення до хвилини мовчання серед дітей та молоді. За його словами, нове покоління має чітко усвідомлювати, що означає ця хвилина і чому вона є важливою для країни.

Таким чином, питання хвилини мовчання, за словами Притула, є не лише символічним жестом, а показником ставлення суспільства до пам’яті загиблих.

Золоту медаль у вправі з обручем здобула українка Таїсія Онофрійчук. Друге місце посіла представниця РФ Софія Ілтерякова, а бронзу виборола італійка Софія Раффаелі. Під час виконання гімну України Онофрійчук і Раффаелі повернулися обличчям до прапорів, як це передбачає протокол. Натомість російська спортсменка залишилася стояти спиною до українського прапора. Цей жест викликав хвилю обурення в соцмережах і став предметом обговорення серед спортивної спільноти.

