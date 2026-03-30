«Что в голове у людей?»: Притула эмоционально взорвался о минуте молчания

Сергей Притула выразил эмоциональную позицию по поводу минуты молчания в Украине, подчеркнув, что этот вопрос уже выходит за пределы обычного уважения.

Сергей Притула о минуте молчания в Украине

По его словам, ему сложно понять, почему части людей трудно остановиться лишь на одну минуту, чтобы почтить память погибших защитников. Он подчеркивает, что эти люди отдали жизнь ради того, чтобы другие могли жить обычной жизнью.

Притула отмечает, что такое поведение может быть связано не только с воспитанием, но и сознательным нежеланием чествовать павших. По его мнению, это вызывает не просто непонимание, но и злобу.

Отдельно он акцентирует внимание на важности формирования правильного отношения к минуте молчания среди детей и молодежи. По его словам, новое поколение должно четко осознавать, что означает эта минута и почему она важна для страны.

Таким образом, вопрос минуты молчания, по словам Притула, является не только символическим жестом, но и показателем отношения общества к памяти погибших.

Золотую медаль в упражнении с обручем завоевала украинка Таисия Онофрийчук. Второе место заняла представитель РФ София Илтерякова, а бронзу завоевала итальянка София Раффаэли. Во время исполнения гимна Украины Онофрийчук и Раффаэли повернулись лицом к флагам, как это подразумевает протокол. Российская спортсменка осталась стоять спиной к украинскому флагу. Этот жест вызвал волну возмущения в соцсетях и стал предметом обсуждения среди спортивного сообщества.

