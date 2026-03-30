«Что в голове у людей?»: Притула эмоционально взорвался о минуте молчания

Ткачова Марія
Сергей Притула выразил эмоциональную позицию по поводу минуты молчания в Украине, подчеркнув, что этот вопрос уже выходит за пределы обычного уважения.
По его словам, ему сложно понять, почему части людей трудно остановиться лишь на одну минуту, чтобы почтить память погибших защитников. Он подчеркивает, что эти люди отдали жизнь ради того, чтобы другие могли жить обычной жизнью.
Притула отмечает, что такое поведение может быть связано не только с воспитанием, но и сознательным нежеланием чествовать павших. По его мнению, это вызывает не просто непонимание, но и злобу.
Отдельно он акцентирует внимание на важности формирования правильного отношения к минуте молчания среди детей и молодежи. По его словам, новое поколение должно четко осознавать, что означает эта минута и почему она важна для страны.
Таким образом, вопрос минуты молчания, по словам Притула, является не только символическим жестом, но и показателем отношения общества к памяти погибших.