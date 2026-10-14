Що уразили ЗСУ під Донецьком: чому ударів дронами по Україні може поменшати

Сили оборони України завдали серії ударів по військових об'єктах російських військ на тимчасово окупованій території Донецької області. Атаки проводилися 13 жовтня та в ніч на 14 жовтня. Серед уражених цілей – об'єкт запуску ударних безпілотників та склади постачання супротивника. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

ЗСУ. Фото: з відкритих джерел

За інформацією українського військового командування, в районі Донецька було вражено об'єкт, який російські окупанти використовували для зберігання ударних БПЛА, підготовки апаратів до застосування та їхнього запуску.

У Генштабі наголосили, що знищення подібних об'єктів має безпосереднє значення для захисту українських міст та громадянської інфраструктури. Систематична поразка майданчиків, пов'язаних з використанням безпілотників, має знижувати можливості російських військ завдавати ударів територією України.

Особливу роль такі об'єкти відіграють у забезпеченні безперебійного застосування дронів. Знищення запасів безпілотників та інфраструктури їхнього запуску може ускладнити підготовку нових атак та вимагати від противника додаткових ресурсів для відновлення відповідних можливостей.

Крім того, українські військові завдали ударів по складах матеріально-технічних засобів російських підрозділів. За даними Генштабу, об'єкти постачання знаходилися в районах Попової Балки та Гірника Донецької області.

Такі склади забезпечують війська необхідними ресурсами ведення бойових дій. Їхня поразка може ускладнити логістику російських підрозділів та створити додаткові труднощі із забезпеченням на відповідних ділянках фронту.

В українському командуванні заявили, що робота з ключових військових цілей противника продовжується. При цьому подробиці про масштаби пошкоджень, втрати російських сил та кількість знищених безпілотників у повідомленні не наводяться.

Результати ударів можуть вплинути на можливості російських військ застосовувати дрони та підтримувати свої підрозділи, проте остаточні наслідки операцій поки що вимагають додаткового підтвердження.

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