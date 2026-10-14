Что поразили ВСУ под Донецком: почему ударов дронами по Украине может стать меньше

Силы обороны Украины нанесли серию ударов по военным объектам российских войск на временно оккупированной территории Донецкой области. Атаки проводились 13 октября и в ночь на 14 октября. Среди пораженных целей – объект запуска ударных беспилотников и склады снабжения противника. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

ВСУ. Фото: из открытых источников

По информации украинского военного командования, в районе Донецка был поражен объект, который российские оккупанты использовали для хранения ударных БПЛА, подготовки аппаратов к применению и их запуска.

В Генштабе подчеркнули, что уничтожение подобных объектов имеет непосредственное значение для защиты украинских городов и гражданской инфраструктуры. Систематическое поражение площадок, связанных с использованием беспилотников, должно снижать возможности российских войск наносить удары по территории Украины.

Особую роль такие объекты играют в обеспечении бесперебойного применения дронов. Уничтожение запасов беспилотников и инфраструктуры их запуска может осложнить подготовку новых атак и потребовать от противника дополнительных ресурсов для восстановления соответствующих возможностей.

Кроме того, украинские военные нанесли удары по складам материально-технических средств российских подразделений. По данным Генштаба, объекты снабжения находились в районах Поповой Балки и Горняка Донецкой области.

Подобные склады обеспечивают войска необходимыми ресурсами для ведения боевых действий. Их поражение может осложнить логистику российских подразделений и создать дополнительные трудности с обеспечением на соответствующих участках фронта.

В украинском командовании заявили, что работа по ключевым военным целям противника продолжается. При этом подробности о масштабах повреждений, потерях российских сил и количестве уничтоженных беспилотников в сообщении не приводятся.

Результаты ударов могут повлиять на возможности российских войск применять дроны и поддерживать свои подразделения, однако окончательные последствия операций пока требуют дополнительного подтверждения.

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