Удары по «Искандерам», радарам, складам и не только: Генштаб раскрыл, как горела РФ этой ночью

В ночь на 13 октября и в течение предыдущего дня украинские военные нанесли серию ударов по объектам российской армии. Среди заявленных целей – ремонтная база комплексов "Искандер-М", радиолокационная станция, склады горюче-смазочных материалов и боеприпасов. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооружённых сил Украины.

Взрывы в России. Фото: из открытых источников

По информации Генштаба, в районе Кондринки Курской области России была поражена ремонтная база самоходных пусковых установок и транспортно-заряжающих машин оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М".

Такие объекты обеспечивают техническое обслуживание ракетной техники и поддерживают её готовность к дальнейшему применению. Поражение ремонтной инфраструктуры потенциально может осложнить восстановление повреждённых машин и обслуживание соответствующих систем.

Ещё одной целью стала радиолокационная станция российских войск в районе населённого пункта Шкрябино Брянской области. Подобные системы используются для обнаружения воздушных целей и получения информации о воздушной обстановке.

Кроме того, украинские силы атаковали логистические объекты противника на временно оккупированной территории Луганской области. В районе Должанска был поражён склад горюче-смазочных материалов, а возле Рубежного – склад боеприпасов.

Генштаб также сообщил об ударах по местам сосредоточения российских военнослужащих. Такие эпизоды зафиксированы в районах Селидового, Раздольного, Мирнограда и Суженки Донецкой области, Набережного Запорожской области и Куземовки Луганской области.

По заявлению украинского командования, операция была направлена на снижение военного потенциала противника, нарушение логистики и поражение инфраструктуры, необходимой для ведения боевых действий.

При этом в опубликованном сообщении не приводятся точные данные о потерях российских войск, масштабе повреждений каждого объекта и продолжительности возможного вывода техники из строя. Независимое подтверждение всех заявленных результатов также не представлено.

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