Що треба знати про удари "відплати": чому Росія звіряче б’є по Україні

Зараз росіяни через свій Телеграм, розгалужену мережу дезінформації і просто корисних ідіотів будуть намагатися переконати українців в тому, що обстріли України є наслідком неймовірно дошкульних для росії діп-страйків по Вайлдберіз, НПЗ, тіньовому флоту в Азовському та Чорному морях. Про це розповів експерт-міжнародник Ілія Куса.

Обстріл України. Фото: ДСНС

"Вони завжди брешуть. В останньому інтерв'ю путін сказав, що росія не нападала на Україну, а просто "змушена була відповісти на агресію". І їм не заважає брехати, що весь світ бачить їхню брехню. Бо вони знають – якщо постійно повторювати брехню, знайдуться ідіоти, які в це повірять. Так само росіяни шукають в Україні ідіотів, які вимагатимуть від українського Командування не бити по росії і не завдавати дорогим росіянам болю", – зазначив оглядач.

Він зауважує, проте правда в тому, що росіяни руйнували наші міста задовго до того, як ми змогли давати адекватну відповідь. Можна переглянути сотні фото, як горить Київ 15 березня 2022 року. У України немає дронів, немає F-16, немає Петріотів і Хаймарсів. Тоді нам передавали тільки аптечки і броніки і ми воювали "калашами" і старою радянською зброєю. Тоді, 15 березня 2022, ми навіть не били по території росії, щоб не ескалувати, але Київ горів. Маріуполь рівняли з землею. Бучу гвалтували і вирізали, в Ізюмі копали братські могили.

За словами експерта, росіяни нищили нас не тому, що ми їм щось спалили. На росії все було цілесеньке і росіяни жили найкраще життя, а ввечері чекали по телевізору новин, щоб дізнатися, як йде "СВО".

"Вони нищили нас просто тому, що могли. Ось все, що треба знати про "відплати" і "отвєтні удари". Насправді, ніяких відплат не існує. Вони продовжують робити те, що звикли – вбивати нас. Просто ми змінилися. Ми стали відповідати", – зазначив експерт.

Також видання "Коментарі" повідомляло – кривава ніч для України: балістика знищила цілу родину, удари накрили одразу кілька областей.



