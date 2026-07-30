Що треба знати про удари "відплати": чому Росія звіряче б’є по Україні

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Кравцев Сергей
Зараз росіяни через свій Телеграм, розгалужену мережу дезінформації і просто корисних ідіотів будуть намагатися переконати українців в тому, що обстріли України є наслідком неймовірно дошкульних для росії діп-страйків по Вайлдберіз, НПЗ, тіньовому флоту в Азовському та Чорному морях. Про це розповів експерт-міжнародник Ілія Куса.
Обстріл України. Фото: ДСНС
Він зауважує, проте правда в тому, що росіяни руйнували наші міста задовго до того, як ми змогли давати адекватну відповідь. Можна переглянути сотні фото, як горить Київ 15 березня 2022 року. У України немає дронів, немає F-16, немає Петріотів і Хаймарсів. Тоді нам передавали тільки аптечки і броніки і ми воювали "калашами" і старою радянською зброєю. Тоді, 15 березня 2022, ми навіть не били по території росії, щоб не ескалувати, але Київ горів. Маріуполь рівняли з землею. Бучу гвалтували і вирізали, в Ізюмі копали братські могили.
За словами експерта, росіяни нищили нас не тому, що ми їм щось спалили. На росії все було цілесеньке і росіяни жили найкраще життя, а ввечері чекали по телевізору новин, щоб дізнатися, як йде "СВО".
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