Что нужно знать об ударах "возмездия": почему Россия зверски бьет по Украине

Сейчас россияне через свой Телеграмм, разветвленную сеть дезинформации и просто полезных идиотов будут пытаться убедить украинцев в том, что обстрелы Украины являются следствием невероятно чувствительных для России дип-забастовок по Уайлдберизу, НПЗ, теневому флоту в Азовском и Черном морях. Об этом рассказал эксперт-международник Илия Куса.

Обстрел Украины. Фото: ГСЧС

"Они всегда врут. В последнем интервью путин сказал, что россия не нападала на Украину, а просто "вынуждена была ответить на агрессию". И им не мешает лгать, что весь мир видит их ложь. Ибо они знают – если постоянно повторять ложь, найдутся идиоты, которые в это поверят. Так же россияне ищут в Украине идиотов, которые потребуют от украинского Командования не бить по России и не причинять дорогим россиянам боли", – отметил обозреватель.

Он замечает, однако, правда в том, что россияне разрушали наши города задолго до того, как мы смогли давать адекватный ответ. Можно увидеть сотни фото, как горит Киев 15 марта 2022 года. У Украины нет дронов, нет F-16, нет Петриотов и Хаймарсов. Тогда нам передавали только аптечки и броники и мы воевали "калашами" и старым советским оружием. Тогда, 15 марта 2022 года, мы даже не били по территории россии, чтобы не эскалировать, но Киев горел. Мариуполь равняли с землей. Буча насиловали и вырезали, в Изюме копали братские могилы.

По словам эксперта, россияне уничтожали нас не потому, что мы им что-то сожгли. На россии все было целое и россияне жили наилучшую жизнь, а вечером ждали по телевизору новостей, чтобы узнать, как идет "СВО".

"Они уничтожали нас просто потому, что могли. Вот все, что нужно знать об "возмездиях" и "ответных ударах". На самом деле никаких возмездий не существует. Они продолжают делать то, что привыкли – убивать нас. Просто мы поменялись. Мы стали отвечать", – отметил эксперт.

Также издание "Комментарии" сообщало – кровавая ночь для Украины: баллистика уничтожила целую семью, удары накрыли сразу несколько областей.



