Що стоїть за планом Путіна з масштабною мобілізацією у РФ: диктатора принизили через гучний провал

Після завершення виборів до Державної думи Росії Кремль може вдатися до масштабного поповнення армії, однак офіційно не називатиме це новою мобілізацією. Такий прогноз озвучив російський соціолог Ігор Ейдман, який вважає, що влада спробує уникнути політично токсичного терміна, замінивши його поняттям "ротація".

Фото: з відкритих джерел

За словами експерта, останнім часом дедалі більше аналітиків припускають, що після парламентських виборів у РФ буде оголошено новий набір до війська. Ейдман вважає цей сценарій цілком реалістичним, зважаючи на символічну дату — 21 вересня виповниться чотири роки від указу Володимира Путіна про "часткову мобілізацію" 2022 року.

На думку соціолога, Кремль навряд чи відкрито визнає необхідність нової мобілізації, адже Путін неодноразово запевняв росіян, що такого рішення більше не буде.

"Влада всіляко уникає самого слова "мобілізація". Для Путіна її оголошення стало б ударом по власному авторитету, адже він неодноразово заявляв, що Росія здатна воювати без таких заходів", – пояснив Ейдман.

Експерт припускає, що влада може оголосити про ротацію військових, яких мобілізували чотири роки тому. Формально це пояснюватимуть необхідністю відпустити тих, хто тривалий час перебував на фронті, та виконати прохання їхніх родин.

Водночас, за словами Ейдмана, реальна мета такої кампанії полягатиме у значно масштабнішому поповненні армії.

"Замість кількох десятків тисяч військових, які можуть повернутися додому, Кремль здатен набрати вже кілька сотень тисяч нових людей. Але це назвуть не мобілізацією, а ротацією", – вважає соціолог.

Портал "Коментарі" вже писав, що заява головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського після оголошення про відставку Михайла Федорова викликала неоднозначну реакцію в українському інформаційному просторі. Політолог Ігор Рейтерович вважає, що такий стиль комунікації лише посилив суспільні дискусії навколо конфлікту в керівництві оборонної сфери.