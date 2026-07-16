Допис Сирського про Федорова вибухнув скандалом: головкома ЗСУ жорстко поставили на місце



















Заява головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського після оголошення про відставку Михайла Федорова викликала неоднозначну реакцію в українському інформаційному просторі. Політолог Ігор Рейтерович вважає, що такий стиль комунікації лише посилив суспільні дискусії навколо конфлікту в керівництві оборонної сфери.

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У своєму дописі Сирський зазначив, що пишається участю в обороні Києва навесні 2022 року, завдяки якій сьогодні у столиці можна проводити брифінги, формувати нові підходи та ухвалювати державні рішення. Також він подякував Михайлу Федорову за роботу на посаді міністра оборони та побажав йому залишатися "в команді України до перемоги".

Втім, саме перша частина заяви викликала найбільше обговорень. На думку Рейтеровича, багатьом вона здалася не стільки словами підтримки, скільки прихованою відповіддю на критику, яка останніми днями лунала на адресу військового керівництва.

"Пост виглядає як своєрідний тролінг. Виникає враження, що головний акцент зроблений не на подяці Федорову, а на нагадуванні, хто обороняв Київ", – зазначив політолог.

Водночас експерт звернув увагу, що під час Київської оборонної операції стратегічне керівництво Збройними силами здійснював тодішній головнокомандувач Валерій Залужний, тоді як Сирський командував окремими операціями в межах загального плану оборони.

За словами Рейтеровича, незалежно від задуму автора, комунікаційний ефект виявився невдалим. Замість того щоб знизити градус напруги після кадрових рішень, заява лише породила нову хвилю дискусій та іронічних коментарів у соціальних мережах.

"Реакція користувачів була переважно саркастичною. Навряд чи цей допис додав Сирському підтримки в інформаційному просторі", – наголосив він.

Політолог також вважає, що тон заяви свідчить про впевненість головнокомандувача у власних позиціях після рішення президента не змінювати військове керівництво.

Портал "Коментарі" вже писав, що Україні варто переглянути підхід до призначення нового посла у США та зробити ставку не на чергового політика, а на людину з реальним бойовим досвідом. Таку думку висловив американський бізнесмен і голова Американо-українського комітету політичної дії Джед Санден у колонці для польського видання Onet.