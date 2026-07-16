logo

BTC/USD

64463

ETH/USD

1878.53

USD/UAH

44.62

EUR/UAH

51.16

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Сырский пробил окончательное дно: главкома ВСУ пристыдили из-за резкого обращения к Федорову
commentss НОВОСТИ Все новости

Сырский пробил окончательное дно: главкома ВСУ пристыдили из-за резкого обращения к Федорову

Заявление не помогло успокоить ситуацию, а наоборот, вызвало новые споры и волну иронических комментариев в социальных сетях.

16 июля 2026, 19:45
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена








Заявление главнокомандующего ВСУ Александра Сырского после объявления об отставке Михаила Федорова вызвало неоднозначную реакцию в украинском информационном пространстве. Политолог Игорь Рейтерович считает , что такой стиль коммуникации лишь усугубил общественные дискуссии вокруг конфликта в руководстве оборонной сферы.

Сырский пробил окончательное дно: главкома ВСУ пристыдили из-за резкого обращения к Федорову

Фото: из открытых источников

В своем сообщении Сырский отметил, что гордится участием в обороне Киева весной 2022 года, благодаря которому сегодня в столице можно проводить брифинги, формировать новые подходы и принимать государственные решения. Также он поблагодарил Михаила Федорова за работу в должности министра обороны и пожелал ему оставаться "в команде Украины до победы".

Впрочем, именно первая часть заявления вызвала больше обсуждений. По мнению Рейтеровича, многим она показалась не столько словами поддержки, сколько скрытым ответом на критику, которая в последние дни звучала в адрес военного руководства.

"Пост выглядит как своеобразный троллинг. Создается впечатление, что главный акцент сделан не на благодарности Федорову, а на напоминании, кто оборонял Киев", — отметил политолог.

В то же время, эксперт обратил внимание, что во время Киевской оборонной операции стратегическое руководство Вооруженными силами осуществлял тогдашний главнокомандующий Валерий Залужный, тогда как Сырский командовал отдельными операциями в рамках общего плана обороны.

По словам Рейтеровича, вне зависимости от замысла автора, коммуникационный эффект оказался неудачным. Вместо того, чтобы снизить градус напряжения после кадровых решений, заявление лишь породило новую волну дискуссий и иронических комментариев в социальных сетях.

"Реакция пользователей была преимущественно саркастической. Вряд ли это сообщение добавило Сырскому поддержки в информационном пространстве", — подчеркнул он.

Политолог также считает, что тон заявления свидетельствует об уверенности главнокомандующего в своих позициях после решения президента не менять военное руководство.

Портал "Комментарии" уже писал , что Украине следует пересмотреть подход к назначению нового посла в США и сделать ставку не на очередного политика, а на человека с реальным боевым опытом. Такое мнение высказал американский бизнесмен и глава Американо-украинского комитета политического действия Джед Санден в колонке для польского издания Onet.  



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости