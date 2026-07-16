Сырский пробил окончательное дно: главкома ВСУ пристыдили из-за резкого обращения к Федорову



















Заявление главнокомандующего ВСУ Александра Сырского после объявления об отставке Михаила Федорова вызвало неоднозначную реакцию в украинском информационном пространстве. Политолог Игорь Рейтерович считает , что такой стиль коммуникации лишь усугубил общественные дискуссии вокруг конфликта в руководстве оборонной сферы.

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В своем сообщении Сырский отметил, что гордится участием в обороне Киева весной 2022 года, благодаря которому сегодня в столице можно проводить брифинги, формировать новые подходы и принимать государственные решения. Также он поблагодарил Михаила Федорова за работу в должности министра обороны и пожелал ему оставаться "в команде Украины до победы".

Впрочем, именно первая часть заявления вызвала больше обсуждений. По мнению Рейтеровича, многим она показалась не столько словами поддержки, сколько скрытым ответом на критику, которая в последние дни звучала в адрес военного руководства.

"Пост выглядит как своеобразный троллинг. Создается впечатление, что главный акцент сделан не на благодарности Федорову, а на напоминании, кто оборонял Киев", — отметил политолог.

В то же время, эксперт обратил внимание, что во время Киевской оборонной операции стратегическое руководство Вооруженными силами осуществлял тогдашний главнокомандующий Валерий Залужный, тогда как Сырский командовал отдельными операциями в рамках общего плана обороны.

По словам Рейтеровича, вне зависимости от замысла автора, коммуникационный эффект оказался неудачным. Вместо того, чтобы снизить градус напряжения после кадровых решений, заявление лишь породило новую волну дискуссий и иронических комментариев в социальных сетях.

"Реакция пользователей была преимущественно саркастической. Вряд ли это сообщение добавило Сырскому поддержки в информационном пространстве", — подчеркнул он.

Политолог также считает, что тон заявления свидетельствует об уверенности главнокомандующего в своих позициях после решения президента не менять военное руководство.

Портал "Комментарии" уже писал , что Украине следует пересмотреть подход к назначению нового посла в США и сделать ставку не на очередного политика, а на человека с реальным боевым опытом. Такое мнение высказал американский бизнесмен и глава Американо-украинского комитета политического действия Джед Санден в колонке для польского издания Onet.