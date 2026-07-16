Что стоит по плану Путина с масштабной мобилизацией в РФ: диктатора унизили из-за громкого провала

После завершения выборов в Государственную Думу России Кремль может прибегнуть к масштабному пополнению армии, однако официально не будет называть это новой мобилизацией. Такой прогноз озвучил российский социолог Игорь Эйдман, считающий, что власти попытаются избежать политически токсического термина, заменив его понятием "ротация".

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По словам эксперта, в последнее время все больше аналитиков предполагают, что после парламентских выборов в РФ будет объявлен новый набор в армию. Эйдман считает этот сценарий вполне реалистичным, учитывая символическую дату — 21 сентября исполнится четыре года от указа Владимира Путина о "долевой мобилизации" 2022 года.

По мнению социолога, Кремль вряд ли откровенно признает необходимость новой мобилизации, ведь Путин неоднократно уверял россиян, что такого решения больше не будет.

"Власть всячески избегает самого слова "мобилизация". Для Путина ее объявление стало бы ударом по собственному авторитету, ведь он неоднократно заявлял, что Россия способна воевать без подобных мер", – объяснил Эйдман.

Эксперт предполагает, что власти могут объявить о ротации военных, мобилизованных четыре года назад. Формально это будет объяснять необходимостью отпустить тех, кто долгое время находился на фронте, и выполнить просьбы их семей.

В то же время, по словам Эйдмана, реальная цель такой кампании будет заключаться в более масштабном пополнении армии.

"Вместо нескольких десятков тысяч военных, которые могут вернуться домой, Кремль способен набрать уже несколько сот тысяч новых людей. Но это назовут не мобилизацией, а ротацией", – считает социолог.

Портал "Комментарии" уже писал, что заявление главнокомандующего ВСУ Александра Сырского после объявления об отставке Михаила Федорова вызвало неоднозначную реакцию в украинском информационном пространстве. Политолог Игорь Рейтерович считает, что такой стиль коммуникации только усугубил общественные дискуссии вокруг конфликта в руководстве оборонной сферы.