Що сталося на ЗАЕС: чому окупанти перевели критичні системи на дизель-генератори

Окупована Запорізька атомна електростанція вкотре залишилася без зовнішнього електропостачання. Це вже 15-те таке знеструмлення від початку 2026 року. Через втрату живлення на станції автоматично запустили резервні дизель-генератори, які забезпечують роботу критично важливих систем безпеки. Про черговий інцидент повідомили в "Енергоатомі".

Запорізька АЕС. Фото: з відкритих джерел

Там наголосили, що регулярна втрата зовнішнього живлення створює додаткові ризики для найбільшої атомної електростанції Європи.

Дизель-генератори призначені для резервного забезпечення обладнання, необхідного для підтримання безпечного стану енергоблоків. Однак їхнє часте використання означає додаткове навантаження на технічні системи та прискорює зношування обладнання.

У компанії зазначили, що ситуація навколо ЗАЕС залишається нестабільною. Чергове знеструмлення вкотре демонструє вразливість об’єкта, який перебуває під російською окупацією.

В "Енергоатомі" заявляють, що дії російської окупаційної адміністрації створюють додаткові загрози для ядерної та радіаційної безпеки станції. Особливе занепокоєння викликає систематичне повторення ситуацій, коли ЗАЕС втрачає зовнішнє живлення і змушена переходити на резервні джерела.

У компанії наголошують: єдиною довгостроковою гарантією безпеки станції є її деокупація, повернення під повний контроль України та передача єдиному легітимному оператору — "Енергоатому".

Запорізька АЕС перебуває під російською окупацією з березня 2022 року. Станція неодноразово втрачала зовнішнє живлення через пошкодження ліній електропередач, щоразу підвищуючи навантаження на резервні системи.

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