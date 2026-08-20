Что произошло на ЗАЭС: почему оккупанты перевели критические системы на дизель-генераторы

Оккупированная Запорожская атомная электростанция в очередной раз осталась без внешнего электроснабжения. Это уже 15-е такое обесточивание с начала 2026 года. Из-за потери питания на станции автоматически запустили резервные дизель-генераторы, обеспечивающие работу критически важных систем безопасности. Об очередном инциденте сообщили в "Энергоатоме".

Запорожская АЭС. Фото: из открытых источников

Там подчеркнули, что регулярная потеря внешнего питания создает дополнительные риски для крупнейшей атомной электростанции Европы.

Дизель-генераторы предназначены для резервного обеспечения оборудования, необходимого для обеспечения безопасного состояния энергоблоков. Однако их частое использование означает дополнительную нагрузку на технические системы и ускоряет износ оборудования.

В компании отметили, что ситуация вокруг ЗАЭС остается нестабильной. Очередное обесточивание еще раз демонстрирует уязвимость находящегося под российской оккупацией объекта.

В "Энергоатоме" заявляют, что действия российской оккупационной администрации создают дополнительные угрозы для ядерной и радиационной безопасности станции. Особую обеспокоенность вызывает систематическое повторение ситуаций, когда ЗАЭС теряет внешнее питание и вынуждена переходить на резервные источники.

В компании отмечают: единственной долгосрочной гарантией безопасности станции является ее деоккупация, возвращение под полный контроль Украины и передача единственному легитимному оператору – "Энергоатому".

Запорожская АЭС находится под российской оккупацией с марта 2022 года. Станция неоднократно теряла внешнее питание из-за повреждений линий электропередач, каждый раз повышая нагрузку на резервные системы.

Также издание "Комментарии" сообщало – уничтожены два этажа: Россия ударила КАБами по пятиэтажке в Запорожье, есть погибшие.



