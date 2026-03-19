Що росіяни вивозять ешелонами із Генічеська

На тимчасово окупованій території Херсонської області російські загарбники організували масштабне вивезення природних ресурсів під прикриттям "відновлення виробництва".

Росіяни вивозять сіль із Генічеська

Йдеться про видобуток солі в районі Генічеська, який фактично перетворюють на сировинну базу для російського бізнесу.

За наявною інформацією, російська компанія "Сольпром", яка раніше перебувала у стані банкрутства, отримала від окупаційної адміністрації близько 40 гектарів землі для видобутку.

Планується, що обсяги вивезення складатимуть щонайменше 14 тисяч тонн солі на рік.

Видобутий ресурс централізовано транспортують до Росії, зокрема залізничними ешелонами.

Також повідомляється, що окупанти використовують фіктивні "інвестиційні проєкти", аби легалізувати фактичне розкрадання українських надр.

Таким чином, захоплені території продовжують використовуватися як джерело ресурсів для економіки держави-агресора.



