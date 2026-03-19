69803

2123.85

43.96

50.5

Что россияне вывозят эшелонами из Геническа
Что россияне вывозят эшелонами из Геническа

Оккупанты вывозят соль с Геническими эшелонами

19 марта 2026, 20:27
Ткачова Марія

На временно оккупированной территории Херсонской области российские захватчики организовали масштабный вывоз природных ресурсов под прикрытием возобновления производства.

Речь идет о добыче соли в районе Геническа, которую фактически превращают в сырьевую базу для российского бизнеса.

По имеющейся информации, российская компания "Сольпром", ранее находившаяся в банкротстве, получила от оккупационной администрации около 40 гектаров земли для добычи.

Планируется, что объемы вывоза будут составлять не менее 14 тысяч тонн соли в год.

Добытый ресурс централизованно транспортируют в Россию, в том числе железнодорожными эшелонами.

Также сообщается, что оккупанты используют фиктивные "инвестиционные проекты", чтобы легализовать фактическое хищение украинских недр.

Таким образом, захваченные территории продолжают использоваться как источник ресурсов для экономики государства-агрессора.

Источник: https://sprotyv.org.ua/okupanty-vyvoziat-sil-iz-henicheska/
