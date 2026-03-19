Что россияне вывозят эшелонами из Геническа

На временно оккупированной территории Херсонской области российские захватчики организовали масштабный вывоз природных ресурсов под прикрытием возобновления производства.

Россияне вывозят соль из Геническа

Речь идет о добыче соли в районе Геническа, которую фактически превращают в сырьевую базу для российского бизнеса.

По имеющейся информации, российская компания "Сольпром", ранее находившаяся в банкротстве, получила от оккупационной администрации около 40 гектаров земли для добычи.

Планируется, что объемы вывоза будут составлять не менее 14 тысяч тонн соли в год.

Добытый ресурс централизованно транспортируют в Россию, в том числе железнодорожными эшелонами.

Также сообщается, что оккупанты используют фиктивные "инвестиционные проекты", чтобы легализовать фактическое хищение украинских недр.

Таким образом, захваченные территории продолжают использоваться как источник ресурсов для экономики государства-агрессора.



Как сообщает Bloomberg, изменения вступят в силу с 28 марта и затронут как бизнес, так и государственный сектор. В частности, магазины, торговые центры и заведения питания будут работать по сокращенному графику: по будням — до 21:00, по выходным — до 22:00. Также предусмотрено отключение световой рекламы, уменьшение уличного освещения и сокращение рабочего дня для государственных учреждений — большинство из них будут закрываться уже в 18:00. Кроме того, власти рассматривают возможность частичного перевода работников на дистанционную работу, чтобы уменьшить нагрузку на энергосистему. Причиной таких мер стало резкое подорожание импорта газа. По словам премьер-министра Мостафы Мадбули, если раньше страна тратила около 560 миллионов долларов в месяц, то сейчас эта сумма выросла почти до 1,65 миллиарда долларов.

