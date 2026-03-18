Несподівано: графіки відключень світла у Єгипті

Влада Єгипту запроваджує нові обмеження на споживання електроенергії на тлі різкого зростання вартості енергоносіїв.

Немає світла у Єгипті

Як повідомляє Bloomberg, зміни набудуть чинності з 28 березня і торкнуться як бізнесу, так і державного сектору.

Зокрема, магазини, торгові центри та заклади харчування працюватимуть за скороченим графіком: у будні — до 21:00, у вихідні — до 22:00.

Також передбачено вимкнення світлової реклами, зменшення вуличного освітлення та скорочення робочого дня для державних установ — більшість із них закриватиметься вже о 18:00.

Крім того, влада розглядає можливість часткового переведення працівників на дистанційну роботу, щоб зменшити навантаження на енергосистему.

Причиною таких заходів стало різке подорожчання імпорту газу. За словами прем’єр-міністра Мостафи Мадбулі, якщо раніше країна витрачала близько 560 мільйонів доларів на місяць, то зараз ця сума зросла майже до 1,65 мільярда доларів.

